Можно ли подать заявку на льготное автокредитование по старой программе

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В Банке развития Казахстана говорят, что программа по-прежнему функционирует и заявки на льготные автокредиты всё так же принимаются.

Собирать заявки на новую программу льготного автокредитования онлайн в Казахстане попробовали в начале февраля текущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kolesa.kz. Кредиты разлетелись за 18 секунд, и чиновники решили программу переделать. Очередная выдача банковских займов под низкие проценты на покупку отечественных авто должна стартовать, предположительно, к концу этого лета. Но льготные кредиты по обновлённой программе, скорее всего, смогут получить только отдельные категории граждан. По крайней мере, именно этот вариант развития событий пока рассматривают чиновники.

А что в этом случае делать остальным желающим получить недорогой заём на покупку машины? В Банке развития Казахстана рассказали, что старая программа работает по-прежнему. Выдача займов происходит ежемесячно за счёт непрерывного использования средств, поступающих от выплат по кредитам действующих заёмщиков. По состоянию на 1 мая 2023 года казахстанцы оформили 33 506 льготных кредитов на покупку отечественных авто и столько же машин получили на руки. По словам сотрудников БРК, за первые четыре месяца 2023 года ежемесячный средний возврат средств по основному долгу составил порядка 2,5 миллиарда тенге. На эти деньги опять-таки каждый месяц оформляется в среднем 237 льготных автокредитов. Причём количество заёмщиков, просрочивших платежи, крайне низок – 0,5 процента.

Как подать заявку на льготное автокредитование по старой программе

Для участия в программе необходимо обратиться в банки второго уровня, в ней участвующие: АО "Евразийский банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Банк ЦентрКредит" и АО ForteBank.

Основные условия программы пока не менялись:

Стоимость автомобиля - не более 15 миллионов тенге.

Срок кредитования - не более семи лет.

Валюта займа - тенге.

Номинальная ставка вознаграждения - до четырёх процентов годовых (годовая эффективная ставка, которая включает в себя затраты по страхованию и оформлению в залог автотранспорта, не должна превышать 7,5 процента годовых).

Первоначальный взнос устанавливается банками - участниками программы.

Алгоритм участия в программе следующий: