Мороженое со вкусом иримшика приготовили в Актау

Мороженое с новым вкусом на основе казахского десерта – иримшик придумали в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Преподаватель Мангистауского колледжа туризма Еламан Нурай давно хотел создать десерт с национальным колоритом. В ход шли различные молочные продукты. В качестве базы опробовали даже курт. Сегодня новое лакомство по достоинству оценили коллеги и близкие мастера. Само мороженое заняло второе призовое место на конкурсе профессионального мастерства в Таразе.

В этой лаборатории разрабатывают десерты по-казахски. К примеру, тесто этих блинчиков завели на верблюжьем молоке, а начинка – овечий сыр. Подобные эксперименты студенты и их преподаватели проводят регулярно, правда, признаются, получаются они не всегда. Но если все-таки удаются, то непременно получают различные призовые места на конкурсах. Вот и это мороженое со вкусом иримшик заняло призовое место на международном конкурсе. Десерт разработал Еламан Нурай, преподаватель местного колледжа.

Состав ингредиентов нового лакомства он не раскрывает. Необычная идея пришла в голову мастеру, когда он готовил свою ученицу к международному выступлению.

"Для меня было важно, чтобы сладость была в национальном колорите. Мы со студенткой испробовали различные ингредиенты. Все было не то. К примеру, из-за курта мороженое становилось кислым, а из-за балгаймака – слишком приторным. Решили взять иримшик. Его нежная текстура отлично подошла. Казахские национальные продукты передаются нам от наших предков, и я с удовольствием использую их в своих блюдах", — рассказал преподаватель Еламан Нурай.

Экспериментировать 27-летний мужчина любит. Кухня для него – это площадка для творчества. На одном из конкурсов он представил баурсаки с шоколадно-фисташковой начинкой, чем очень удивил жюри. Своих студентов он также учит креативу. Еламан Нурай — выпускник этого колледжа и уже три года здесь преподает.

"У нас проходил конкурс "Мастер скилс", и преподаватели нескольких областей, которые участвовали в этом республиканском конкурсе, были очень заинтересованы. Им понравился вкус, подача, оформление. Они давали высокую оценку этому мороженому. Иримшик придает нежный вкус и аромат. Это не только мороженое. Это вкус верблюжьего молока, вкус нашей земли", — говорит заместитель директора колледжа Айгуль Жанабаева.

Еламан Нурай мечтает, что мороженое станет национальным брендом и его начнут экспортировать за рубеж. Сейчас повар ждёт документы на патент продукта. Как только они будут на руках, мороженое предоставят потребителям.