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  • Миттал пообещал Токаеву инвестировать миллиард долларов в Казахстан
Борт№1 Сегодня, 18:08
29
Фото: Борт№1

Миттал пообещал Токаеву инвестировать миллиард долларов в Казахстан

Президент принял исполнительного председателя правления компании "АрселорМиттал" Лакшми Миттала, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Главной темой беседы стали вопросы, связанные с обеспечением условий безопасности на производстве, справедливой оплатой труда для местных граждан, выполнением социальных обязательств и модернизацией материально-технической базы "АрселорМиттал Темиртау".

Глава государства указал на исключительную важность соблюдения компанией этих требований и обязательств.

Отдельное внимание было уделено мерам компании по сокращению выбросов парниковых газов.

Лакшми Миттал заверил Касым-Жомарта Токаева в том, что в ближайшее время "АрселорМиттал" инвестирует в Казахстан миллиард долларов, большая часть которых будет направлена на модернизацию производства.

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#Токаев #АрселорМиттал Темиртау
Сегодня, 18:08
29
Журналист

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