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  • Минздрав РК: Родители должны получать данные о вакцинах, которыми прививают их детей
pixabay.com Сегодня, 14:05
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Фото: pixabay.com

Минздрав РК: Родители должны получать данные о вакцинах, которыми прививают их детей

Некоторые школы не информируют предварительно родителей о вакцине, которую вводят их детям. Об этом рассказала  руководитель Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Минздрава РК Нуршай Азимбаева, передает BaigeNews.kz

Журналисты задали вопрос: законны ли действия медпунктов в учебных заведениях, которые передают родителям через школьников на подпись документов об информированном согласии на вакцинацию. Азимбаева признала, что такие случаи встречаются. 

"Подписание информированного согласия подтверждает, что вы получили полную информацию о вакцине, о последствиях отказа. Возможно, есть недоработка меlработников каких-то школ, что они не проинформировали предварительно родителей. То есть они ограничиваются передачей листов информированного согласия родителям через учеников. Эта практика, к сожалению, имеет место", - рассказала она на брифинге в СЦК. 

По ее словам, медики должны руководствоваться приказом министра здравоохранения, где указано, что родители должны заранее знать о всех особенностях прививки и ее побочных эффектах, а также о последствиях отказа от вакцинации. Ответственность за информирование родителей несут сотрудники медпунктов школ.

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#вакцинация #прививки #дети #школьники
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:05
115
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