Минздрав не будет ограничивать в правах незастрахованных граждан

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Сената рассказал, будет ли запрещаться казахстанцам которые не застраховались в ФСМС выдача водительских прав и владение оружием, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты спросили у вице-министра есть ли вероятность ограничений в оказании госулуг для граждан не имеющих медицинскую страховку, в частности выдача водительских прав и разрешение на владение оружием. Отвечая на вопрос Султангазиев заявил, что сейчас такая мера не рассматривается. При этом Минздрав готовит другие меры для привлечения казахстанцев в систему ОСМС. В частности планируется активное подключение местных акиматов, и упор будет сделан на социально уязвимых граждан.

"Министерство труда и соцзащиты определило пять категорий граждан. Все незастрахованные люди проведены через цифровую карту семьи и определили, что из пяти этих категорий категория "Е" действительно без доходов, у которых нет работы и жилья, средств на существование", – сказал Тимур Султангазиев.

По его словам, местные исполнительные органы с учётом того, что у них есть все рычаги по трудоустройству, напрямую будут работать с данной категорией граждан. Если они не трудоустраивают человека, не отмечают его как безработного, соответственно, они за него делают взносы.

Султангазиев подчеркнул, что отказ от введения такой нормы не связан с ажиотажем вокруг её.

"Сейчас у нас другие приоритеты, другие механизмы", – заявил вице-министр.

Напомним, в октябре прошлого года экс-глава Минздрава Ажар Гиният заявила, что ведомство рассматривает возможность запретить незастрахованным по ОСМС казахстанцам водить машину.

Напомним, в октябре прошлого года экс-глава Минздрава Ажар Гиният заявила, что ведомство рассматривает возможность запретить незастрахованным по ОСМС казахстанцам водить машину.