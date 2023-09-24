Международный проект казахстанского программиста набирает популярность за рубежом

Самая высокооплачиваемая профессия во всем мире – это IT-менеджеры высшего звена, которые могут получать до 150 тысяч долларов за год. Отечественные IT-специалисты не ограничиваются только местным рынком. Некоторые из них, накопив ресурсы и опыт работы в Казахстане, решаются на выход на зарубежные рынки, передаёт BaigeNews.kz

Один из них – молодой казахстанский программист Нурпеис Баймукан, который успешно работает в Лондоне. Сейчас он является сотрудником компании "Мета", а именно в соцсети Фейсбук.



В ходе телемарафона "Адал еңбек" на телеканале "Хабар" Нурпеис Баймукан поделился своим опытом покорения зарубежной ІТ-сферы.

Нурпеис Баймукан - выпускник Назарбаев интеллектуальной школы и Нью-Йоркского университета в Абу-Даби.

Уже на 1-курсе он начал заниматься кодированием и разработкой веб-сайтов. Позже он преуспел в области искусственного интеллекта. На 2-курсе пройдя стажировку в Google в Нью-Йорке, решил заняться своим стартапом в сфере финансовых технологий. Несмотря на его успехи за рубежом, Нурпеис убежден, что это заслуга его казахстанских учителей.

"Я считаю себя очень удачливым. Мои учителя дарили мне не только ценные знания, но и проявляли огромное внимание и заботу. Эти две составляющие сыграли важную роль, как на моих экзаменах, так и в общественных инициативах, в которых я активно участвую".

Нурпеис уже сейчас помогает своим молодым соотечественникам. Собрав единомышленников они организовали социальный проект “Ізбасар - Последователь” и бесплатно консультируют школьников выпускных классов по поступлению в топовые вузы мира. Проект стал международным благодаря интересу зарубежных сокурсников Нурпеиса, которые также присоединились к нему.