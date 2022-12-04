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Месси повторил рекорд Марадоны в матчах чемпионатов мира
Вчера завершился матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Аргентины обыграла Австралию со счётом 2:1. В этой встрече лидер аргентинской команды Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по количеству передач под удар в истории чемпионата мира, и теперь вместе они делят первое место по этому показателю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.
По данным статистического портала Opta Sports, оба футболиста сумели 67 раз вывести партнёров на удачную позицию для удара. При этом у Марадоны на счету восемь результативных передач, а у Месси их только шесть.
Изображение: Opta Sports
Изображение: Opta Sports
В розыгрыше нынешнего чемпионата мира Месси в четырёх встречах сумел забить три мяча и отдать одну голевую передачу. В матче 1/4 финала его команда сыграет со сборной Нидерландов, которые ранее уверенно обыграли США — 3:1.
Матч между Аргентиной и Нидерландами состоится 9 декабря, начало — в час ночи по времени Астаны.
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