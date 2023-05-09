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krd.ru Сегодня, 21:21
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Сегодня, 21:21
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Фото: krd.ru

Марафонец погиб во время массового забега в Алматинской области

Трагический инцидент произошёл 9 мая. По сообщениям пользователей соцсетей, мужчина 1982 года рождения не добежал до финишной арки около 15 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ktk.kz.

"Марафонский забег "Tengri ultra 2023" проходил в долине реки Или. На выбор участникам давались дистанции: 1, 3, 15, 35, 50 и 100 километров. Ближайший город от места старта - Алматы", - пишут СМИ.

Смерть марафонца подтвердили в акимате Алматинской области. Там прокомментировали трагедию. 

"Дежурившая на месте бригада скорой помощи незамедлительно приступила к интенсивной терапии. Но, к сожалению, мужчина скончался. Информация, распространяемая в Сети, о том, что скорая помощь приехала спустя 10 минут, не соответствует действительности, так как во время проведения спортивного мероприятия было обеспечено круглосуточное дежурство кареты неотложки", - рассказали в акимате.

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Сегодня, 21:21
313
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