Марафонец погиб во время массового забега в Алматинской области

Фото: krd.ru

Трагический инцидент произошёл 9 мая. По сообщениям пользователей соцсетей, мужчина 1982 года рождения не добежал до финишной арки около 15 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ktk.kz.

"Марафонский забег "Tengri ultra 2023" проходил в долине реки Или. На выбор участникам давались дистанции: 1, 3, 15, 35, 50 и 100 километров. Ближайший город от места старта - Алматы", - пишут СМИ.

Смерть марафонца подтвердили в акимате Алматинской области. Там прокомментировали трагедию.