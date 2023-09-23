Лица плюющих горожан показала полиция Алматы

Полицейские Алматы показали видеозаписи, на которых подростки, молодые парни и взрослые мужчины плюют на улицах города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматы проходят точечные рейды для выявления и пресечения фактов загрязнения общественных мест. С 15 по 22 сентября полицейские выявили 234 факта загрязнения мест общего пользования. В 103 случаях жители оштрафованы за плевки.

"По этим фактам правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 434-2 КоАП РК "Загрязнение мест общего пользования". Сумма штрафов составила 1,7 миллиона тенге. Всего с начала года за загрязнение мест общего пользования к административной ответственности привлечено почти 5 тысяч человек на общую сумму 84,5 миллиона тенге", — сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.

Ранее за плевки на улицах столицы оштрафовали более тысячи астанчан. Это принесло бюджету 19 миллионов тенге. Антирейтинг самых "помеченных территорий" возглавил район столичного базара.