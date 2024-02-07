Льготную ипотеку "9-20-25" запустят в марте в Казахстане

Новую ипотечную программу "9-20-25" запустят в Казахстане 1 марта. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-премьер Роман Скляр, передаёт BaigeNews.kz.

"Данная программа будет запущена за счет средств софинансирования из республиканского бюджета. Это "Отбасы банк", республиканский бюджет. Этот вопрос проработан и будет реализован в установленные сроки", – сказал Скляр.

Ранее экс-премьер Алихан Смаилов сообщил о том, что для выхода на ставку девять процентов в программе потребуется два источника финансирования. Поэтому в год на реализацию будут выделять 100 млрд тенге с рынка и 50 из чистого дохода "Отбасы банка".

Таким образом, купить жильё смогут порядка 8 тысяч казахстанцев.