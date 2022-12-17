Легковушка сбила верблюда в Кызылординской области. Погиб человек

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Кызылординской области автомобиль "Мазда-626" сбил верблюда, в результате один человек погиб и один госпитализирован,передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП произошло 16 декабря на трассе Кызылорда-Жалагаш на территории Сырдарьинского района.

"Начато досудебное расследование по части третьей статьи 345 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК", — сообщили в МВД.

В ведомстве уточнили, что по делу назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.