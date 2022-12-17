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  • Легковушка сбила верблюда в Кызылординской области. Погиб человек
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 11:28
82
Сегодня, 11:28
82
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Легковушка сбила верблюда в Кызылординской области. Погиб человек

В Кызылординской области автомобиль "Мазда-626" сбил верблюда, в результате один человек погиб и один госпитализирован,передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП произошло 16 декабря на трассе Кызылорда-Жалагаш на территории Сырдарьинского района. 

"Начато досудебное расследование по части третьей статьи 345 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК", — сообщили в МВД.

В ведомстве уточнили, что по делу назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#дтп #полиция #Кызылординская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:28
82
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