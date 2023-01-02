Кто оплатил праздничный салют в Астане

Фото: акимат Астаны

Под бой курантов в столице прогремел праздничный фейерверк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

В полночь, с наступлением Нового 2023 года в Астане прогремел праздничный фейерверк. Увидеть его можно было с двух точек – с набережной реки Есиль около памятника Кенесары хану и с Ботанического сада в районе пересечения проспектов Кабанбай батыра и Бухар жырау.

Высота салютов составила: нижний 70 метров, средний 120 метров, верхний 180-210 метров. Всего прозвучали 3,5 тысячи выстрелов.

Стоит отметить, что салют был организован за счет средств спонсоров.