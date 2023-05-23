Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы

Фото: пользователь Андрей Андреев в Facebook

Крупный пожар начался в одном из зданий на левом берегу Астаны, передает BaigeNews.kz. Горит новостройка вблизи торгово-развлекательного центра "Хан Шатыр". На видео, которые сейчас распространяются в соцсетях, слышны взрывы.

В ДЧС Астаны сообщили, что вызов на пожар поступил в 16.28 часов - огонь заметили в районе Нура, в здании 4В по улице Мухамедханова. На место происшествия выехали 19 пожарных и четыре единицы техники.