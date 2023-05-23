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пользователь Андрей Андреев в Facebook Сегодня, 16:50
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Сегодня, 16:50
542
Фото: пользователь Андрей Андреев в Facebook

Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы

Крупный пожар начался в одном из зданий на левом берегу Астаны, передает BaigeNews.kz. Горит новостройка вблизи торгово-развлекательного центра "Хан Шатыр". На видео, которые сейчас распространяются в соцсетях, слышны взрывы.

В ДЧС Астаны сообщили, что вызов на пожар поступил в 16.28 часов - огонь заметили в районе Нура, в здании 4В по улице Мухамедханова. На место происшествия выехали 19 пожарных и четыре единицы техники.

"Пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что в новостроящемся объекте по улице Мухамедханова произошло возгорание. По прибытию столичных огнеборцев уже через 6 минут установлено, что произошёл взрыв трех газовых баллонов, а также происходит горение 15 рулонов кровельного материала. Силами пожарных пожар локализован в 16.45 часов. В тушении пожара задействовано 19 человек личного состава и 4 единицы техники", - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Астаны. 

Видео: Момент взрыва
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Сегодня, 16:50
542
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