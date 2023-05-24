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Крупнейшую в стране скейт-площадку построили в Конаеве
В городе Конаев Алматинской области построили площадку для катания на скейтбордах. Официальное открытие парка состоится 1 июня, передаёт BaigeNews.kz.
"Рампа, рейл, бэнк, квотер пайп и другие конструкции уже установлены и готовы принять скейтеров и самокатеров нового областного центра Алматинской области. Это элементы нового скейт-парка Конаева, строительство которого практически завершено. Сейчас у строителей остались только работы по благоустройству и озеленению территории. Местные жители с нетерпением ждут открытия – ведь по неофициальной статистике в городе более 1000 подростков являются почитателями экстремального катания на BMX, скейтборде и самокате", - сообщили в пресс-службе акимата области.
Прежний парк был недостаточно хорош для занятий скейтбордингом. Там не хватало базовых конструкций, необходимых для выполнения всех трюков.
"По задумке проектировщиков и властей парк должен объединить пространство площади и сквера, при этом, не усиливая обособленность последнего. На общей площади 9400 м2 размещена скейт зона (2000 м2), детская площадка (400 м2), зона воркаут (200 м2), фотозона, а также площадка для отдыха с перголами. Отдельное внимание заслуживают используемые стройматериалы – качественные, антивандальные, устойчивые к перепаду температур и капризам природы", - говорится в сообщении акимата.
Аким Алматинской области Марат Султангазиев во время посещения объекта отметил не только уникальность площадки для жителей города, но и качество исполнения всех конструкций.
"Здесь мы будем проводить международные турниры и соревнования, тем самым не только развивая местный спорт, но и привлекая в город лучших профессионалов и просто любителей спорта. А чтобы успеть сдать объект в положенный срок мы привлекли дополнительное количество рабочих", - сказал глава региона.
Кроме этого на территории парка сейчас полным ходом идет реконструкция. Власти уделили внимание не только благоустройству, но и оборудованию детских площадок, а также игровых зон, включая футбольное поле. Кроме того, планируется строительство ледовой арены площадью 150 квадратныхметров. Она будет крытой и может функционировать круглый год, принимая в зимний период любителей покататься на коньках, а в летнее время площадка будет использоваться в качестве роллердрома. Ближе к побережью водохранилища планируется установка нового колеса обозрения.
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