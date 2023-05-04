Контрабанда наркотиков из США в особо крупном размере пресечена в Алматы

Фото: aussiedlerbote.de

Департаментом АФМ по городу Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры города пресечена контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки, после получения почтовых отправлений из США был задержан житель города Алматы, у которого обнаружены и изъяты наркотические вещества, "марихуана" общим весом 866 грамм.

"В ходе обыска квартиры у задержанного обнаружены и изъяты наркотические средства, электронные весы в количестве 5 штук, а также приспособления для употребления и расфасовки наркотических средств. Установлено, что задержанное лицо занималось сбытом наркотических средств через мессенджер Telegram", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится расследование, назначен ряд экспертиз. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей".