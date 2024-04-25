Президент: Бирюзовый паспорт – залог защиты государства

В Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева проходит заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", передаёт BaigeNews.kz. Он рассказал о характерных чертах казахстанцев.

"Единство – это по сути стержневая линия государственной политики и мощный фактор укрепления общенациональной идентичности. Основой нашего общегражданского сознания есть и будет принадлежность к общей Родине. Характерные черты граждан Казахстана – это национальная толерантность, почтение к традициям прошлого и разным культурам, владение государственным и другими языками", - отметил президент.

По его словам, самым простым и понятным "маркером" нашей общенациональной идентичности является бирюзовый паспорт Республики Казахстан.

"Каждый его обладатель пользуется всеми привилегиями гражданина Казахстана независимо от этнической принадлежности, взглядов и убеждений. Любой гражданин Республики Казахстан в любой точке планеты находится под защитой нашего государства. Мы никогда не бросаем своих граждан в беде. Вспомните, когда мир охватила пандемия коронавируса и во многих странах были введены локдауны, Казахстан оперативно организовал эвакуацию своих граждан с разных уголков земного шара. Мы также оперативно вывезли наших граждан в период эскалации напряженности в Афганистане в 2021 году и обострения ситуации в Секторе Газа в 2023 году. Всякий раз, когда где-либо за рубежом для наших граждан возникает угроза безопасности, мы принимаем решительные меры, чтобы как можно скорее вернуть их на Родину", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что казахстанский бирюзовый паспорт символизирует высокие ценности, на которых зиждется наша страна.