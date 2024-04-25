Президент: Бирюзовый паспорт – залог защиты государства
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В Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева проходит заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", передаёт BaigeNews.kz. Он рассказал о характерных чертах казахстанцев.
"Единство – это по сути стержневая линия государственной политики и мощный фактор укрепления общенациональной идентичности. Основой нашего общегражданского сознания есть и будет принадлежность к общей Родине. Характерные черты граждан Казахстана – это национальная толерантность, почтение к традициям прошлого и разным культурам, владение государственным и другими языками", - отметил президент.
По его словам, самым простым и понятным "маркером" нашей общенациональной идентичности является бирюзовый паспорт Республики Казахстан.
"Каждый его обладатель пользуется всеми привилегиями гражданина Казахстана независимо от этнической принадлежности, взглядов и убеждений. Любой гражданин Республики Казахстан в любой точке планеты находится под защитой нашего государства. Мы никогда не бросаем своих граждан в беде. Вспомните, когда мир охватила пандемия коронавируса и во многих странах были введены локдауны, Казахстан оперативно организовал эвакуацию своих граждан с разных уголков земного шара. Мы также оперативно вывезли наших граждан в период эскалации напряженности в Афганистане в 2021 году и обострения ситуации в Секторе Газа в 2023 году. Всякий раз, когда где-либо за рубежом для наших граждан возникает угроза безопасности, мы принимаем решительные меры, чтобы как можно скорее вернуть их на Родину", - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что казахстанский бирюзовый паспорт символизирует высокие ценности, на которых зиждется наша страна.
"Граждане Казахстана могут без визы посещать десятки стран, и данный список постоянно растет благодаря нашей целенаправленной работе. Сейчас Казахстан располагается на 66-й позиции в Индексе паспортов мира. Это неплохой показатель. Кроме того, за последние годы в разы сократилось количество лиц, желающих выйти из гражданства Казахстана. Все это является убедительным свидетельством устойчивого развития и привлекательности нашей страны, ее высокого авторитета на международной арене", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
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