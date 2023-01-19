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Количество недобросовестных застройщиков выросло в Астане
Аким Астаны обновил список застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков. В списке 118 застройщиков, находящихся на начальной стадии строительства, это на 38 больше, чем было ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
"Все сделки, совершённые в обход действующего законодательства в попавших в список многоквартирных жилых комплексах, являются недействительными. К ним относятся предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования", — говорится в сообщении.
В акимате напомнили, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством РК "О долевом участии в жилищном строительстве", при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях, а также статьёй 214 Уголовного Кодекса РК за занятие запрещёнными видами предпринимательской деятельности.
По всем вопросам в акимате просят обращаться в ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны" по адресу: улица Бейбітшілік 9 или по телефону 8 (7172) – 55-04-28, 55-67-03.
Список объектов можно посмотреть здесь.
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