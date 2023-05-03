- "Клеветники и вымогатели" — в мажилисе потребовали закрепить ответственность блогеров законодательно 11:53 56
- Стало известно, сколько будут стоить зарубежные визы для казахстанцев 11:33 68
- Младенческая смертность выросла на 40% в Аркалыке - депутаты просят решить проблемы моногородов 11:26 136
- Правила присвоения статуса кандаса хотят изменить в Казахстане 11:12 173
- В Казахстане нужно провести кадровую чистку судей – юрист 11:05 192
- Число ДТП с участием электросамокатов возросло в Казахстане 10:55 209
- Казахстан экспортирует автомобили в Таджикистан - Жумангарин о товарообороте между странами 10:32 274
- Сколько этнических казахов вернулось в Казахстан с начала 2023 года 10:01 343
- Можно ли выходить на улицу, находясь под домашним арестом? 09:54 304
- Более 15 млрд тенге выделят на жилищное кредитование для женщин в этом году 09:51 318
- Запущен новый регулярный авиарейс между Усть-Каменогорском и Алматы 09:38 323
- Александр Бублик прошёл в 1/8 турнира во Франции 09:20 307
- Из-за проблем с водой жители села в Акмолинской области просят объявить режим ЧС 08:38 340
- Исследователей обвинили в буллинге роботов во время обучения игре в футбол 08:19 355
- Всемирный банк: ИИ изменит около четверти рабочих мест за пять лет 07:35 340
- Серена Уильямс объявила о беременности 06:41 410
- Пятый ребенок с ДЦП получил экзоскелет от фонда "Қазақстан халқына" 05:24 418
- Мойщик окон сорвался и погиб в Астане 04:56 796
- 48 детей воспитывает семейная пара из Костанайской области 03:28 648
- Застрявшего на островке реки мужчину эвакуировали спасатели области Абай 02:41 461
- Неслышащие танцоры из СКО победили в международном конкурсе в Дубае 01:07 670
- Лесной пожар в Костанайской области: начался суд над экс-главой лесхоза 00:23 651
- Студент и школьница погибли при невыясненных обстоятельствах в ВКО 02.05.2023 1212
- 500 километров за 5 дней: военнослужащий Казахстана планирует установить рекорд 02.05.2023 515
- В Экибастузе начали ремонт и замену теплосетей 02.05.2023 738
- Скончался российский модельер Валентин Юдашкин. Его похоронят 6 мая 02.05.2023 880
- "Астана" объявила состав на Джиро д’Италия-2023 02.05.2023 728
- Водитель без прав управлял частным автобусом в Актобе 02.05.2023 573
- Судебные исполнители могут налагать и снимать аресты на автомобили онлайн 02.05.2023 515
- Адвокат Джохар Утебеков рассказал о первом выигранном деле в Конституционном суде 02.05.2023 160
- Государству вернули более 356 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель в Мангистау 02.05.2023 513
- В правительстве ищут новые механизмы домоуправления после критики Токаева 02.05.2023 568
- В концерне Toyota признали фальсификацию результатов краш-тестов 02.05.2023 685
- Казахстанцы завоевали 10 медалей на чемпионате Азии по параканоэ 02.05.2023 596
- Дачного поджигателя ищут в Павлодаре 02.05.2023 558
- Сервис знакомств Tinder заявил об уходе из России 02.05.2023 630
- Позицию Казахстана по резолюции ООН, где говорится об агрессии России, объяснили в МИДе 02.05.2023 776
- "Хочу, чтоб Казахстан процветал". Педагог-эрудит из Павлодара об образовании и "Своей игре" 02.05.2023 1084
- От клещей в Алматы обработали более 90% территорий 02.05.2023 746
- Токаев принял сопредседателя казахско-французской Межправительственной комиссии 02.05.2023 602
- Реальность без прикрас: как живут посёлки на границе с Россией 02.05.2023 598
- Осуждённые за терроризм в Ираке казахстанки объявили голодовку 02.05.2023 745
- Депутат Анна Башинская сообщила о сложении мандата после резонансного комментария в соцсетях 02.05.2023 720
- Сервис eDensaulyq предоставит казахстанцам информацию о донорстве, медотводе и госпитализации - Минздрав 02.05.2023 550
- Эвакуация казахстанцев из Судана: за помощью обратились ещё 14 человек — МИД 02.05.2023 610
- Тайник с оружием обнаружили в Астане 02.05.2023 555
- Ногаев взял на особый контроль аварийное отключение энергоблоков на "МАЭК" 02.05.2023 581
- В деле "сепаратистов" из СКО нашли признаки пропаганды подрыва госбезопасности - Генпрокуратура 02.05.2023 925
- В Amanat дадут оценку высказыванию депутата Башинской в адрес Зеленского 02.05.2023 745
- Пожар вспыхнул в детском саду Астаны – детей эвакуировали 02.05.2023 737
- Заброшенное убежище в Алматы вернут в госсобственность 02.05.2023 736
- Пьяный водитель на неисправном автобусе въехал в забор частного дома в Усть-Каменогорске 02.05.2023 532
- Как получить лекарства через eGov mobile, объяснили в Минздраве 02.05.2023 564
- Участок улицы Кордай перекроют на ремонт в Астане 02.05.2023 645
- Почти 60 млн тенге пытался заработать на контрабанде сигарет житель Уральска 02.05.2023 570
- В Казахстане запретили трудоустраивать иностранцев, не имеющих медстраховку 02.05.2023 600
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 1211
- Четверых пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ на вертолёте доставят в Актобе 02.05.2023 580
- Более пяти миллионов тенге помог сэкономить Антикор поставщикам школьного питания 02.05.2023 564
- Замедление месячной инфляции в апреле не продолжилось - Бюро нацстатистики РК 02.05.2023 625
- Можно есть руками! Рецепты для пикника от авторов TikTok 02.05.2023 736
- Более 17 млн тенге раздали на турнире по конным скачкам в Алматинской области 02.05.2023 940
- Казахстанский анимационный фильм стал лучшим на фестивале в Испании 02.05.2023 1130
- Токаев поздравил чемпиона мира по шахматам 02.05.2023 883
- От 34 до 345 тысяч тенге получают казахстанцы за добровольную сдачу оружия 02.05.2023 790
- Дефицит питьевой воды испытывают четыре региона Казахстана 02.05.2023 679
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 944
- Запрет на экспорт лука не допустил резкого роста цен - Жумангарин 02.05.2023 628
- В Казахстане стали меньше производить молочные продукты - Минсельхоз считает это проблемой 02.05.2023 608
- "Казахстанцы не хотят экономить воду" - Смаилов предложил ввести новую тарифную политику 02.05.2023 924
- Строительство водовода и переброс воды: как Астану намерены обеспечить питьевой водой 02.05.2023 923
- Курс тенге за апрель ослаб - Нацбанк 02.05.2023 621
- Дорожные специалисты Казахстана перенимают опыт коллег из Китая 02.05.2023 859
- Рабочий погиб на скважине в Мангистау 02.05.2023 676
- Дархан Куракбаев назначен заместителем председателя Антикора 02.05.2023 700
- 25 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки 02.05.2023 649
- Труп мужчины нашли возле мусорного бака в Шымкенте 02.05.2023 1415
- Пожар произошёл на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области 02.05.2023 787
- Жителям Астаны и Алматы советуют сократить время прогулок 02.05.2023 13386
- 15-летний казахстанский шахматист выиграл международный турнир 02.05.2023 1308
"Клеветники и вымогатели" — в мажилисе потребовали закрепить ответственность блогеров законодательно
Депутаты мажилиса от партии "Ауыл" просят правительство закрепить в законодательстве ответственность блогеров, передаёт BaigeNews.kz.
Зачитывая депутатский запрос на имя премьер-министра и генерального прокурора страны, Анас Баккожаев рассказал, что ещё около десяти лет назад в Казахстане блогеров воспринимали как молодых специалистов, создающих качественный контент. Но теперь всё изменилось.
"Большинство из тех, кто претендует на звание блогера, — малограмотные люди, не проверяющие достоверность информации и не гнушающиеся клеветать на кого бы то ни было, чтобы разбогатеть лёгким путём, заработать вымогательством, жадные до славы. Большинство из них заняты организацией различного хайпа в социальных сетях, используя свою репутацию и известность перед страной, делая вид, что помогают народу", - сказал Анас Баккожаев.
Он напомнил, что блогеры в своих социальных сетях призывали казахстанцев вкладываться в финансовые пирамиды и распространяли недостоверную информацию. Отметил депутат и так называемых кибер-шантажистов, которые следят за тем, что едят и пьют частные лица и во что они одеты.
"К сожалению, наша молодёжь, взгляды на жизнь которой сейчас формируются, подражает этим блогерам и увлекается сексизмом, впитывает чуждую нашему народу культуру и негативную идеологию. Кроме того, сколько наших девушек поверили словам этих блогеров и уехали за границу, чтобы стать рабынями? Кажется, за короткое время мы стали родиной блогеров, которые не могут ответить за свои слова и поступки. Это опасное явление как для общества, так и для государства. И всё это потому, что статус блогера в нашем законодательстве не определён. Такие люди, не чувствующие никакой ответственности, естественно делают то, что приходит им в голову", - заявил депутат.
По его мнению регулировать контент блогеров смог бы разрабатываемый сейчас закон о СМИ.
"Необходимо быстро разработать закон о СМИ и вынести его на открытое обсуждение мажилиса. Пора не только журналистам, но и блогерам ощутить ответственность в сфере информации. Нам нужно срочно рассмотреть этот вопрос в рамках указанного законопроекта. Потому что количество блогеров, которые не понимают ответственности, увеличивается", - подытожил Баккожаев.
Напомним, в марте обновлённую версию законопроекта "О масс-медиа" представили в министерстве информации и общественного развития РК. Что изменилось в документе после осуждения с журналистами можно узнать здесь.
-
Trend news
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 1204
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 943
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 1092
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 1153
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 1121
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 1006
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 3663
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 974
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 1204
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 10035
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 1209
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 1106
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 1327
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 1147
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 1685
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 3092
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 1747
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 1213
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 1595
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 1506
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 2685
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 2037
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 1586
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 6511
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 2796
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 1707
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 1494
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 29861
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 2528
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 1854
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 2116
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 6358
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 2213
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 1823
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 1779
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 1983
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 1962
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 3505
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 2009
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 1985
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 3220
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 1857
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 2052
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 3559
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 7190
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 55339
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 2325
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 3866
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 6709
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 2237
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 2418
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 2381
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 2197
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 2724
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 4106
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 7423
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 3371
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 2839
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 3114
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 2967
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 6093
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 3848
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 3488
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 3972
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 6550
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 39243
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 3973
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 3810
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 3755
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 11679
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 4272
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 4304
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 4347
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 3954
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 4182
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 4055
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 4559
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 4062
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 3641
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 4064
-
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 1204
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 962
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 1235
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 1502
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 2036
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 1902
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 2317
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 2710
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 2402
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2537
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2712
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 2801
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 2703
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 2748
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 2967
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 3199
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3202
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 4243
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 3872
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 4074
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 3972
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 4757
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4053
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 3748
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 4039
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 6801
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 4294
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4150
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 3843
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 4229
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3756
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 3776
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 4125
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 4478
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 3990
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 3993
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4172
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 3767
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 4808
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 3777
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 4194
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4648
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 4117
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 3738
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 4250
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 4213
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4051
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 4190
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4532
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 4838
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 4576
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 4023
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 4575
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 4164
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 4823
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 4290
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 4136
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 4047
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 4231
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4634
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 4809
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 3946
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3635
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 4829
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 4100
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 4128
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 4716
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 5983
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 4930
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 4222
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 3993
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 4004
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 3978
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 4000
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 4142
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 4225
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 3996
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 3722
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 4202
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 4168