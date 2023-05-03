"Клеветники и вымогатели" — в мажилисе потребовали закрепить ответственность блогеров законодательно

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Депутаты мажилиса от партии "Ауыл" просят правительство закрепить в законодательстве ответственность блогеров, передаёт BaigeNews.kz.

Зачитывая депутатский запрос на имя премьер-министра и генерального прокурора страны, Анас Баккожаев рассказал, что ещё около десяти лет назад в Казахстане блогеров воспринимали как молодых специалистов, создающих качественный контент. Но теперь всё изменилось.

"Большинство из тех, кто претендует на звание блогера, — малограмотные люди, не проверяющие достоверность информации и не гнушающиеся клеветать на кого бы то ни было, чтобы разбогатеть лёгким путём, заработать вымогательством, жадные до славы. Большинство из них заняты организацией различного хайпа в социальных сетях, используя свою репутацию и известность перед страной, делая вид, что помогают народу", - сказал Анас Баккожаев.

Он напомнил, что блогеры в своих социальных сетях призывали казахстанцев вкладываться в финансовые пирамиды и распространяли недостоверную информацию. Отметил депутат и так называемых кибер-шантажистов, которые следят за тем, что едят и пьют частные лица и во что они одеты.



"К сожалению, наша молодёжь, взгляды на жизнь которой сейчас формируются, подражает этим блогерам и увлекается сексизмом, впитывает чуждую нашему народу культуру и негативную идеологию. Кроме того, сколько наших девушек поверили словам этих блогеров и уехали за границу, чтобы стать рабынями? Кажется, за короткое время мы стали родиной блогеров, которые не могут ответить за свои слова и поступки. Это опасное явление как для общества, так и для государства. И всё это потому, что статус блогера в нашем законодательстве не определён. Такие люди, не чувствующие никакой ответственности, естественно делают то, что приходит им в голову", - заявил депутат.

По его мнению регулировать контент блогеров смог бы разрабатываемый сейчас закон о СМИ.

"Необходимо быстро разработать закон о СМИ и вынести его на открытое обсуждение мажилиса. Пора не только журналистам, но и блогерам ощутить ответственность в сфере информации. Нам нужно срочно рассмотреть этот вопрос в рамках указанного законопроекта. Потому что количество блогеров, которые не понимают ответственности, увеличивается", - подытожил Баккожаев.

Напомним, в марте обновлённую версию законопроекта "О масс-медиа" представили в министерстве информации и общественного развития РК. Что изменилось в документе после осуждения с журналистами можно узнать здесь.