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Законопроект "О масс-медиа": что изменили в документе после обсуждения с журналистами
Обновлённую версию законопроекта "О масс-медиа" представили в Министерстве информации и общественного развития РК, передаёт Baigenews.kz.
2 февраля проект опубликовали для публичного обсуждения на сайта "Открытые НПА". По словам представителя министерства Жасулана Умиралиева, было много комментариев, замечаний и предложений, в том числе обращение на имя главы государства. В результате подготовлен изменённый вариант документа.
"Первое - в обновлённом законопроекте удалена статья по особым условиям, терминология и все нормы касательно координации и дискриминации. Второе - по пресс-картам. Когда мы встречались с рабочей группой и представителями отрасли, поднимался вопрос о том, что комиссия, которая выдаёт пресс-карту, не должна быть при уполномоченном органе, и вопрос этики там не должен быть. Также не должны быть привилегии в виде льготной ипотеки или других материальных вещей. Мы это всё учли", - сказал Жасулан Умиралиев.
Теперь оговорено, что пресс-карта выдаётся комиссией не при уполномоченном органе. Вопрос льготного кредитования тоже исключили из документа. Оставили единственное право, которое даёт пресс-карта журналисту - это возможность заходить на все мероприятия государственных органов без аккредитации.
"Но пресс-карта ни в коем случае не ограничивает деятельность журналистов. Те, кто не захочет брать пресс-карту, смогут проходить процедуру аккредитации и участвовать в мероприятиях. Пресс-карта поможет журналисту выполнять его профессиональные обязанности", - добавил он.
Представитель министерства отметил, что у журналистов было много вопросов по грантовому финансированию.
"Были комментарии о том, что гранты не расписаны, не понятны, не было гарантий, что всё это будет открыто. Поэтому мы проработали вопрос с министерством финансов и прописали, что гранты будут двух видов - краткосрочные и долгосрочные. Долгосрочные, в основном, направлены на отечественные сериалы для того, чтобы они были более качественные, чтобы дать им импульс развития. Здесь мы чётко прописали, что конкурс открыто размещается на интернет-ресурсе. Уполномоченный орган обеспечивает открытость и прозрачность процедуры предоставления и реализации грантов для средств массовой информации. Это является гарантией того, что весь механизм грантов будет открытым", - заявил Умиралиев.
Для реализации нормы будет создана единая медиа платформа, которая будет оцифровывать весь процесс. Будет видно, кто подаёт документы на гранты, и кто в итоге получил финансирование.
"Новшеством является независимая экспертная комиссия, которая не принимает решение о том, кому выдавать гранты. Но она независимо от других структур будет проводить экспертизу и давать заключения на предмет ценообразования проектов, которые СМИ будут представлять. Потому что, как вы знаете, разница между грантами и госзаказами в том, что в грантах СМИ будут сами предлагать проекты", - сказал он.
Исключительным новшеством спикер назвал то, что все виды СМИ, которые получат грант и произведут контент, не будут его сдавать государству, смогут его монетизировать, размещать на платформах, продавать и участвовать в международных конкурсах. Также активно обсуждались общественно-профессиональные советы.
"У многих людей создавалось ощущение, будто эти советы будут создаваться при госоргане. Мы это переработали. Прописали, что советы создаются на добровольной основе и формируются из представителей профессионального сообщества, журналистов и НПО. Самой главной функцией мы указали, что эти советы будут принимать активное участие в формировании национального доклада о соблюдении прав и свободы журналистов. Так как говорили, что нацдоклад должен формироваться с участием представителей отрасли", - сообщил Жасулан Умиралиев.
По вопросам телерадиовещания МИОР добавил субсидии для отечественных операторов.
"Это, в первую очередь, вопрос информационной безопасности. Все вы знаете проблему с серыми тарелками, мы надеемся, что это поможет процессу их ограничения. Однако предложения теле-радио операторов по поводу авторских выплат и их статуса как распространителей передачи сигнала в законопроект не включили. Потому что это выходит одно из другого", - заключил он.
Законопроект снова опубликуют на сайте "Открытые НПА". После получения экспертиз и согласования с госорганами документ отправят в правительство, а затем и в мажилис.
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