Казгидромет предупредил о резком повышении уровня рек в нескольких областях

Пресс-секретарь РГП “Казгидромет” Алина Исмагулова озвучила прогноз по уровню воды в паводкоопасных регионах страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Исмагулова отметила, что продолжаются подъёмы уровней воды на северной части Западно-Казахстанской, а также в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

На реке Есиль в границе с Северо-Казахстанской областью во второй декаде апреля ожидается вторая волна половодья, связанная с добеганием стоков с верховьев реки Есиль и боковых притоков.

По бассейну реки Нура в границе с Карагандинской областью дальнейшая паводковая обстановка зависит от сбросов с водохранилищ Карагандинской области и добеганием талого стока с верховья реки.

7 апреля выпущены штормовые гидрологические предупреждения.

"На главной артерии Костанайской области реке Тобол и её притоках Уй, Аят, Тогузак и Убаган наблюдаются ледоход и высокие уровни воды. Колебание составляет от -53 до +142 сантиметров. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможно превышение опасной отметки, что приведёт к увеличению уровня воды и выхода рек на пойменные участки", - сказала пресс-секретарь Казгидромета.

Она добавила, что по Костанайской области сохраняется угроза подтопления населённых пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в посёлках, и находящихся ниже по течению реки, а также, находящихся в пойменных участках реки.