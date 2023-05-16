Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • "КазАвтоЖол" будет присылать SMS-уведомления о въезде на платные дороги
пресс-службы "КазАвтоЖола" Сегодня, 11:53
173
Сегодня, 11:53
173
Фото: пресс-службы "КазАвтоЖола"

"КазАвтоЖол" будет присылать SMS-уведомления о въезде на платные дороги

Теперь при въезде на платные участки дорог "КазАвтоЖол" будет отправлять владельцам автомобилей SMS-уведомление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что сообщение также будет содержать ссылку о способах оплаты.

Нововведение действует только на семи платных трассах, где работает открытая система взимания платы:

  • Астана-Павлодар,
  • Шымкент-Кызылорда,
  • Шымкент-Ташкент,
  • Шымкент-Тараз,
  • Тараз-Кайнар,
  • Конаев-Талдыкорган; 
  • Щучинск-Кокшетау.

"На участках, где предусмотрены шлагбаумы ("Астана-Щучинск", "Астана-Темиртау", "Алматы-Конаев", "Алматы-Хорогос") SMS-оповещение поступать не будет", — говорится в сообщении. 

Напомним, что на данный момент в стране функционируют 11 платных участков автодорог общей протяжённостью 2 200 километров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:53
173
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх