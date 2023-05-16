"КазАвтоЖол" будет присылать SMS-уведомления о въезде на платные дороги

Фото: пресс-службы "КазАвтоЖола"

Теперь при въезде на платные участки дорог "КазАвтоЖол" будет отправлять владельцам автомобилей SMS-уведомление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что сообщение также будет содержать ссылку о способах оплаты.

Нововведение действует только на семи платных трассах, где работает открытая система взимания платы:

Астана-Павлодар,

Шымкент-Кызылорда,

Шымкент-Ташкент,

Шымкент-Тараз,

Тараз-Кайнар,

Конаев-Талдыкорган;

Щучинск-Кокшетау.

"На участках, где предусмотрены шлагбаумы ("Астана-Щучинск", "Астана-Темиртау", "Алматы-Конаев", "Алматы-Хорогос") SMS-оповещение поступать не будет", — говорится в сообщении.

Напомним, что на данный момент в стране функционируют 11 платных участков автодорог общей протяжённостью 2 200 километров.