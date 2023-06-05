Казахстанцы стали есть меньше мяса

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Потребление мяса и мясопродуктов в стране поставило антирекорд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. Казахстанцы потребляют всё меньше мяса и мясопродуктов. Так, в 2022 году в среднем на душу населения пришлось лишь 78,2 килограмма мясной продукции, что является самым низким показателем за четыре года.

Из них на мясо и птицу пришлось 43,7 килограмма на душу населения за год. Каждый казахстанец в среднем употребил в пищу 23,8 килограмма говядины (на 1,1 процента меньше, чем в 2021 году), 5,4 килограмма баранины (минус 1,3 процента), 3,3 килограмма свинины (минус 3,7 процента за год).

При этом потребление конины в 2022 году выросло на 7,8 процента, до 6,2 килограмма, а кур — сразу на 8,2 процента, до 5 килограммов в среднем на душу населения.

Производство свежего или охлаждённого мяса КРС, МРС, свиней, лошадей и животных семейства лошадиных за январь–апрель текущего года составило 24,5 тысячи тонн — на 2,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Для сравнения: годом ранее в секторе наблюдался рост на 14,2%.

Мяса птицы, то есть свежих или охлаждённых тушек кур и цыплят, индеек, уток, гусей и цесарок, было произведено 21 тысячи тонн — сразу на треть больше по сравнению с январём–апрелем прошлого года.

По итогам апреля текущего года мясо и птица подорожали на 12,1 процента за год — меньше, чем годом ранее, когда удорожание составляло 14,8 процента. Заметнее всего выросла в цене птица: на 15 процентов за год. В свою очередь, свинина подорожала на 12,4 процента, конина — на 11,9 процента, говядина — на 11,1процента, баранина — на 9,3 процента.

За месяц цены увеличились на 0,7 процента. Для справки: в апреле 2022 года месячный рост цен составлял сразу 2 процента.

Самый заметный рост цен на мясо и птицу в текущем году был отмечен в марте: на 1,2 процента за месяц.

Среди регионов нашей страны по итогам апреля 2023 года внушительное годовое удорожание в секторе было отмечено в Павлодарской области: птица здесь подорожала сразу на 30,6 процента, а конина — на 17,5 процента. Заметный рост цен наблюдался и в Астане: здесь свинина подорожала на 25 процентов за год, говядина — на 19,5% процента, а конина — на 16,9 процента, при этом баранина подешевела на 0,6 процента.

Существенное удорожание отмечалось также в Акмолинской области, где конина выросла в цене на 30 процентов, а баранина — на 22,2 процента. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях заметно подорожала баранина (на 24 процента и на 22,9 процента соответственно), а в Западно-Казахстанской области — птица (на 27,5 процента).