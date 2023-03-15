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Казахстанцы могут регистрировать ОСИ онлайн
Новый проект запустило министерство юстиции в рамках портфеля Digital Justice. У казахстанцев появилась возможность регистрировать ОСИ онлайн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официального представителя ведомства Талгата Уали.
"Если раньше казахстанцам приходилось для регистрации ОСИ и выборов его председателя проходить долгий путь от нескольких встреч с жильцами дома до подачи заявления в органы юстиции, то теперь достаточно одним нажатием кнопки на мобильном телефоне подать онлайн-заявку через приложение. Услуга доступна в приложении ТОО Управдом", - сообщил Уали.
Проект предусматривает проведение голосования в онлайн формате, онлайн сбор подписей жильцов, автоматический подсчёт голосов, кворума и формирование электронного протокола. Документ, подписанный председателем, секретарем и советом дома, автоматически отправится в государственную базу данных "Юридические лица" для электронной регистрации ОСИ.
Ожидаемый эффект от проекта - это прежде всего прозрачность деятельности ОСИ, исключение мошеннических действий, автоматизация процессов при управлении домом, исключение бумажного документооборота.
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