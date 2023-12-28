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Казахстанцы купили 177 кг золотых слитков в ноябре

Сегодня, 18:04
АВТОР
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iStock Сегодня, 18:04
Сегодня, 18:04
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Фото: iStock

Более 4 000 мерных слитков общим весом 177 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в ноябре 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.

По информации Нацбанка, золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г.

"Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% –  37 856 штук. Далее следуют 5-граммовые –  33 646 штук, 100-граммовые –  32 442 штуки, 20-граммовые –  26 333 штуки, и 50-граммовые –  17 639 штук", - говорится в сообщении.

Наибольшие объемы реализации мерных слитков в ноябре 2023 года пришлись на следующие регионы: Шымкент, Алматы и Астана.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 147 916 золотых слитков общим весом 5,2 тонн.

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