Казахстанцы купили 177 кг золотых слитков в ноябре

Более 4 000 мерных слитков общим весом 177 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в ноябре 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.

По информации Нацбанка, золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г.

"Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 37 856 штук. Далее следуют 5-граммовые – 33 646 штук, 100-граммовые – 32 442 штуки, 20-граммовые – 26 333 штуки, и 50-граммовые – 17 639 штук", - говорится в сообщении.

Наибольшие объемы реализации мерных слитков в ноябре 2023 года пришлись на следующие регионы: Шымкент, Алматы и Астана.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 147 916 золотых слитков общим весом 5,2 тонн.