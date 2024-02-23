Казахстанцы едят все больше шоколада

Казахстанцы за 2023 год съели 188,7 тысяч тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара. Это на 7,2% больше, чем за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

За январь-сентябрь прошлого года средний казахстанец съел 682 грамма шоколада, что на 13% больше, чем за такой же период 2022 года.

За весь прошлый год казахстанские кондитеры произвели 106,9 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара: рекордный объём с 2017-го, когда было выпущено 117 тыс. тонн. По сравнению с 2022 годом производство выросло на 10,4%.

Казахстанские кондитеры по итогам января–декабря 2023 года обеспечили спрос (экспорт и реализацию на внутреннем рынке) на 47,5% — чуть больше, чем годом ранее (на 45,8%). Импорт шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара вырос на 2,9%, до 118 тыс. тонн. Доля импорта хоть и сократилась, но по-прежнему составляла более половины: 52,5%.

Экспорт за год увеличился на 2,3%, составив 36,3 тыс. тонн.

По итогам января текущего года цены на шоколад выросли на 0,6% за месяц. Для сравнения: в декабре шоколад подорожал на 0,8%, а в январе 2023 года — на 0,9%.

За год шоколад вырос в цене на 9%, что значительно меньше по сравнению с январём 2023 года, когда было отмечено удорожание в секторе сразу на 24,5% в годовой динамике.

Годовой рост цен на шоколад был отмечен в 19 из 20 регионов РК. Наибольшее удорожание зафиксировали в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях: на 22% и на 20,3% соответственно. Заметный рост цен также был отмечен в Астане и Мангистауской области: на 15,2% и на 15% соответственно.

При этом в сельской местности шоколада потребляли больше, чем в городской: 757 против 636 граммов. Потребление шоколада в сельской местности выросло на 12%, в городской — на 15%.