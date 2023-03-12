Казахстанцам напомнили сроки оплаты налога на транспорт

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Казахстанцам напомнили сроки оплаты налога на транспортные средства за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz.

Комитет государственных доходов напоминает, что физические лица должны оплатить данный налог в срок не позднее 1 апреля 2023 года.

Сумму налога можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на портале kgd.gov.kz либо в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

"Вместе с тем, предстоящие к уплате суммы налога, исчисленные налоговыми органами, будут направлены в марте пользователям мобильного приложения kaspi.kz в виде PUSH-уведомлений. С исчисленными суммами налога можно также ознакомиться в сервисе "Электронные сервисы"→"Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП" мобильного приложения e-Salyq Azamat" или в мобильном приложении kaspi.kz", - сообщили в КГД.