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pixabay.com Сегодня, 04:28
175
Сегодня, 04:28
175
Фото: pixabay.com

Казахстанцам напомнили сроки оплаты налога на транспорт

Казахстанцам напомнили сроки оплаты налога на транспортные средства за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz.

Комитет государственных доходов напоминает, что физические лица должны оплатить данный налог в срок не позднее 1 апреля 2023 года. 

Сумму налога можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на портале kgd.gov.kz либо в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

"Вместе с тем, предстоящие к уплате суммы налога, исчисленные налоговыми органами, будут направлены в марте пользователям мобильного приложения kaspi.kz в виде PUSH-уведомлений. С исчисленными суммами налога можно также ознакомиться в сервисе "Электронные сервисы"→"Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП" мобильного приложения e-Salyq Azamat" или в мобильном приложении kaspi.kz", - сообщили в КГД.

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#налог #КГД #транспорт #автомобиль
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:28
175
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