Казахстанские теннисисты обновили рекорды в мировых рейтингах

Значительного прогресса в рейтингах АТР и ITF Juniors добились казахстанцы Амир Омарханов и Денис Евсеев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

После успешного выступления на юниорском Открытом чемпионате Австралии карагандинец Амир Омарханов взлетел на 16-ю строчку в рейтинге ITF Juniors. Это лучший показатель среди наших юношей. Ранее никому и никогда из воспитанников казахстанского тенниса не удавалось так высоко подниматься в мировом рейтинге. Напомним, Амир дошёл до четвертьфинала на Juniors Australian Open.

В рейтинге АТР алматинец Денис Евсеев поднялся на 176-е место. Это наилучший показатель в карьере казахстанца.

3-4 февраля в аргентинском Росарио сборная Казахстана будет играть против Аргентины в квалификации "Кубка Дэвиса", где первой ракеткой нашей команды будет Денис Евсеев.