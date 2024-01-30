Казахстанские теннисисты обновили рекорды в мировых рейтингах
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Значительного прогресса в рейтингах АТР и ITF Juniors добились казахстанцы Амир Омарханов и Денис Евсеев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.
После успешного выступления на юниорском Открытом чемпионате Австралии карагандинец Амир Омарханов взлетел на 16-ю строчку в рейтинге ITF Juniors. Это лучший показатель среди наших юношей. Ранее никому и никогда из воспитанников казахстанского тенниса не удавалось так высоко подниматься в мировом рейтинге. Напомним, Амир дошёл до четвертьфинала на Juniors Australian Open.
В рейтинге АТР алматинец Денис Евсеев поднялся на 176-е место. Это наилучший показатель в карьере казахстанца.
3-4 февраля в аргентинском Росарио сборная Казахстана будет играть против Аргентины в квалификации "Кубка Дэвиса", где первой ракеткой нашей команды будет Денис Евсеев.
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