Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе

Казахстанка Жамиля Бакбергенова пробилась в полуфинал чемпионата мира по борьбе, проходящего в Белграде (Сербия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 72 килограммов Бакбергенова на стадии 1/8 финала была сильнее местной спортсменки Фанни Наги Над, а в четвертьфинальной схватке одержала победу над россиянкой Ксенией Бураковой.

В полуфинале Бакбергенова встретится на ковре с представительницей Монголии Дааванасан Енкх Амар.

Казахстанка является двукратный серебряным призёром чемпионатов мира 2021-го и 2022-го годов, а также трёхкратной чемпионкой Азии.