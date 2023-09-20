Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе
Сегодня, 21:40
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Сегодня, 21:40Сегодня, 21:40
200Фото: sports.kz
Казахстанка Жамиля Бакбергенова пробилась в полуфинал чемпионата мира по борьбе, проходящего в Белграде (Сербия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В весовой категории до 72 килограммов Бакбергенова на стадии 1/8 финала была сильнее местной спортсменки Фанни Наги Над, а в четвертьфинальной схватке одержала победу над россиянкой Ксенией Бураковой.
В полуфинале Бакбергенова встретится на ковре с представительницей Монголии Дааванасан Енкх Амар.
Казахстанка является двукратный серебряным призёром чемпионатов мира 2021-го и 2022-го годов, а также трёхкратной чемпионкой Азии.
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