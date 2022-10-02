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Казахстанец побил "Ужасного" боксёра и защитил титул чемпиона WBO
Казахстанский боксёр Мейирим Нурсултанов выступил на вечере бокса в польском Люблине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Он провел титульный бой с аргентинцем Марсело Эстебаном Косересом по прозвищу "Ужасный". Этот поединок в среднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял пояс чемпиона WBO International, принадлежавший Нурсултанову. Бой закончился победой казахстанского боксера единогласным решением судей.
Таким образом, Мейирим Нурсултанов одержал восемнадцатую победу в профессиональной карьере, а Марсело Эстебан Косерес потерпел пятое поражение. Добавим, что в послужном списке аргентинца есть несколько узнаваемых имен — к примеру, британский боксер Билли Джо Сондерс — их бой в 2019 году закончился победой Сондерса нокаутом в одиннадцатом раунде.
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