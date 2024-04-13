Казахстан взял "бронзу" чемпионата по женской борьбе

Представительница команды Казахстана по женской борьбе Диана Каюмова стала бронзовым призером чемпионата Азии в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Она стала третьей в весовой категории до 59 килограммов. В схватке за третье место ей противостояла Ядав Пушпа из Индии. Встреча завершилась победой Каюмовой со счетом 11-8.

Добавим, что также сегодня за "бронзу" поборются Эльмира Сыздыкова (до 76 кг) и Альбина Каиргельдинова (до 68 кг).

Зульфия Яхьярова (до 55 кг) свою схватку за третье место проиграла.