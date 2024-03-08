Казахстан вошел в топ-10 по добыче железной руды

Казахстан вошел в десятку стран – крупнейших производителей железной руды в мире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По данным Геологической службы США (USGS), за 2022 год в мире добыли почти 2,8 млрд тонн металла. Значительный объём пришёлся на железную руду: 93,3%, или 2,6 млрд тонн, содержание железа в которых составило 1,6 млрд тонн. Наибольший объём добычи железной руды в мире был зафиксирован в Австралии: 880 млн тонн. Следом идут Бразилия (410 млн тонн), Китай (380 млн тонн) и Индия (290 млн тонн).

В соседней России добыли 90 млн тонн железной руды. Непосредственно в Казахстане, по данным USGS, объём добычи железной руды за 2022 год составил 66 млн тонн, что позволило РК занять 9-е место в мире по этому показателю.

Промышленные металлы, такие как алюминий, хром, медь, магний, цинк и прочие, составили 6,6% от всей добычи, или 185,1 млн тонн. Из них значительные объёмы пришлись на алюминий (69 млн тонн), хром (41 млн тонн) и медь (22 млн тонн).

Объём добычи технологических и драгоценных металлов составил 1,5 млн тонн, среди которых значительные объёмы пришлись на олово (310 тыс. тонн), оксиды редкоземельных элементов (300 тыс. тонн), молибден (250 тыс. тонн), кобальт (190 тыс. тонн) и литий (130 тыс. тонн).

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь–декабрь 2022 года в Казахстане добыли 53,4 млн тонн железной руды — на 16,1% меньше, чем за январь–декабрь 2021-го. При этом за январь–декабрь 2023 года объём добычи железной руды составил уже лишь 47,6 млн тонн — на 10,9% меньше, чем годом ранее.