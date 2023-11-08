Казахстан придаёт большое значение развитию всестороннего сотрудничества с ЮНЕСКО - Карин

В выступлении Карин подчеркнул, что Казахстан придаёт большое значение развитию всестороннего сотрудничества с ЮНЕСКО.

По мнению госсоветника, это сотрудничество способствует успешному проведению в Казахстане политических, экономических и социально-гуманитарных реформ. Вниманию делегатов представлен ряд актуальных инициатив, озвученных в выступлении Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая в Туркестане и в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года.

"Цель проводимых в стране реформ заключается в формировании нового качества нации через развитие образования, науки и культуры", - подчеркнул Ерлан Карин.

Госсоветник отметил важность системной поддержки ЮНЕСКО для осуществления в Казахстане проектов в области охраны культурного и природного наследия, развития сферы образования, точных и гуманитарных наук, коммуникаций и средств массовой информации.

Выступая с трибуны Организации, миссия которой - содействие укреплению мира, устойчивому развитию и межкультурному диалогу, Ерлан Карин напомнил о заявлении Президента Казахстана на сессии Генеральной ассамблеи ООН о том, что все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма.

Выражена благодарность государствам-членам Организации за поддержку недавнего включения территорий национального парка "Алтын-Эмель" и Барсакельмесского природного заповедника в Список всемирного наследия в составе транснационального объекта "Туранские пустыни умеренного пояса".

В плане изучения серьёзных климатических изменений подчёркнута инициатива Касым-Жомарта Токаева по проведению в 2026 году в Казахстане Регионального климатического саммита под эгидой ООН.

В завершении выступления Ерлан Карин подчеркнул готовность Казахстана к развитию и укреплению дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с ЮНЕСКО.