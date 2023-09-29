Казахстан подготовит 100 тысяч глобально конкурентоспособных IT-специалистов — Токаев

Одним из приоритетных направлением сотрудничества между Казахстаном и Германией может стать сфера IT-технологий. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время проведения "круглого стола" с участием деловых кругов двух стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент подчеркнул, что усилия Казахстана по цифровой трансформации получили мировое признание. ООН включила нашу систему электронного правительства в список ТОП-30.

"Мы планируем увеличить экспорт IT-продуктов и услуг до 1 млрд долларов и укрепить наш человеческий капитал, подготовив к 2025 году 100 тысяч конкурентоспособных на глобальном уровне IT-специалистов. Мы открыты для различных видов сотрудничества с нашими немецкими партнерами, включая запуск проектов в области НИОКР, стартапов, образования, связи и других актуальных сфер проекты", — заявил президент.

Следующими актуальными сферами для сотрудничества были названы развитие человеческого капитала и привлечение инвестиций. В области человеческого капитала уже было инициировано создание Казахстанско-германского инженерного института при Каспийском государственном университете и Казахстанско-германского института науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете.

Было отмечено, что в части привлечения инвестиций Казахстан предоставляет все возможности для иностранных инвесторов через платформу Международного финансового центра "Астана". Касым-Жомарт Токаев пригласил германских бизнесменов активно участвовать в реализации проектов, направленных на диверсификацию экономики Казахстана, открытие новых производств и внедрение передовых немецких технологий.

В ходе мероприятия с докладами выступили также председатель правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер, член правления Федерального союза германской промышленности (BDI) Вольфганг Нидермарк, а также топ-менеджеры ряда крупных немецких компаний, таких как Deutsche Bahn, Knauf, Wilo, BASF, Rhenus, Svevind и др. Они представили свое видение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества с Казахстаном в соответствующих отраслях экономики.

Восточный комитет германской экономики (ВКГЭ) представляет собой региональную инициативу ФРГ для 29 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Восточный комитет поддерживается шестью ведущими союзами немецкой экономики и насчитывает около 400 компаний-членов.