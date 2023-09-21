  • 21 Сентября, 14:53
  • BAIGENEWS
В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон
На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане
Неиспользуемые 2,9 миллиона гектаров возвращены государству в этом году
Казахстанца экстрадировали из Турции за хищение около 1 млрд тенге
900 миллионов тенге на малине. Схему хищения выявили в Жамбылской области
Как чемпиона мира Ризабека Айтмухана встретили на родине
10 лет колонии получила 22-летняя закладчица в Талдыкоргане
Пожар в школе Тараза: прыгнувшие с третьего этажа девушки-строители в реанимации
14-летний подросток упал с высоты в ЖК "Триумф Астаны"
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Казахстан и Южная Корея будут совместно развивать цифровое образование

Сегодня, 14:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство просвещения РК Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03
236
Фото: Министерство просвещения РК

В Сеуле проходит Глобальный саммит по образованию и инновациям GEIS, на котором присутствует и министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.

Сообщается, что в рамках мероприятия прошла двусторонняя встреча министра просвещения РК Гани Бейсембаева с заместителем премьер-министра и министром образования Кореи Ли Джу Хо. Они обсудили актуальные вопросы казахстанско-южнокорейского двустороннего сотрудничества в сфере образования, возможности обмена инновационным опытом, реализуемых и перспективных проектов по цифровизации образования.

"Мы рады видеть вас в качестве нашего гостя. Эта встреча является еще одним важным этапом сотрудничества наших стран для реализации новых инициатив, направленных на развитие цифрового образования", — сказал заместитель премьер-министра и министр образования Южной Корея Ли Джу Хо.

Гани Бейсембаев подчеркнул важность внедрения инновационных методов обучения на пути к качественному образованию.

"Наше государство уделяет особое внимание цифровизации всех направлений деятельности. Министерством просвещения ведутся поэтапные работы по внедрению цифровых решений для обеспечения доступного, равного и качественного образования. Нам интересен передовой опыт Южной Кореи по применению новых технологий в образовании", — отметил министр просвещения РК.

Отмечается, что в рамках Глобального саммита по образованию и инновациям GEIS страны-участники обсудят стратегические возможности и практические идеи по применению инноваций в сфере образования.

Самое читаемое

Наверх