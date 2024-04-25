Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганских железных дорог

Расширение региональных транспортных возможностей – один из ключевых вопросов визита казахстанской делегации в Афганистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

На встрече заместителей премьер-министров Казахстана и Афганистана Серика Жумангарина и Абдула Гани Барадара, состоявшейся 24 апреля, стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества по проектам транспортной интеграции Центральной и Южной Азии.

В частности, обозначена готовность казахстанской стороны участвовать в реализации проектов по развитию трансафганского коридора: строительстве железных дорог Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар и Герат – Кандагар – Спин-Булдак. Проект даст возможность сократить время доставки грузов между странами региона почти в 10 раз, а также снизить стоимость перевозок грузов. Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганской магистрали посредством поставок материалов для верхнего строения ж/д пути, шпал и скреплений собственного производства.

К слову, за последние три года объем экспортных перевозок из Казахстана в Афганистан устойчиво растет: за 2023 год объем перевозок по железной дороге составил 2,7 млн тонн, из них 1,5 млн тонн – мука и зерно. Это на 14% больше в сравнении с уровнем 2021 года. Прогноз на ближайшие годы – увеличение экспорта на 40%. При этом к 2030 году ожидается рост перевозок в 3 раза.

Стороны также обсудили возможности возобновления воздушного сообщения между странами. В рамках меморандума о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Афганистана авиаперевозчики сторон имеют право выполнять 3 регулярных пассажирских/грузовых рейса в неделю. Казахстанская сторона готова рассмотреть этот вопрос при поступлении заявок от афганских авиакомпаний.

По его словам, ожидаемый срок доставки грузов до места назначения – около 20-25 дней. При успешной реализации пилотного проекта ожидается активное развитие данного направления и привлечение значительных объемов грузопотока по новому маршруту.