Казахский язык планируют преподавать в Оксфорде

Соглашение, согласно которому планируется запустить преподавание казахского языка в Оксфордском университете, подписали министерство науки и высшего образования РК и University of Oxford, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанская делегация в лице министра и ректоров ведущих вузов посетила один из престижных старейших университетов мира. Гостям показали эксклюзивные древние рукописи Бодлианской библиотеки Оксфорда, относящиеся к Казахстану, а также провели экскурсию по кампусам.

После министр Саясат Нурбек презентовал британцам первое издание словаря Oxford Qazaq Dictionary, разработанного по поручению президента Казахстана.

"Язык - это большая ценность для нашего народа. Сегодня, презентуя казахско-английский словарь Oxford Qazaq Dictionary, мы переступаем новый исторический порог. Благодаря этому о нашей культуре, народе узнает больше людей в мире. Мы развиваем казахский язык не только через бумажные носители, а также активно оцифровываем государственный язык", - подчеркнул министр.

Кроме того, Нурбек провёл переговоры с одним из ведущих экспертов в мире по высшему образованию, заместителем по науке в Department of Education (University of Oxford) Майей Чанкселиани. Стороны обсудили три важных направления: программа научных стажировок, консалтинг по центрам академического превосходства, а также консультирование в сфере политики высшего образования.