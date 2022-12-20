Кайрату Кудайбергену продлили арест

Фото: facebook.com/Кайрат Кудайберген

Бывшему депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей на месяц - до 21 января 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 20 декабря постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Қ. до девяти месяцев, то есть до 21 января 2023 года", - сообщили в пресс-службе.

Кайрата Кудайбергена задержали 21 апреля. Его подозревают в организации массовых беспорядков в январе 2022 года и участии в них. По данным следствия, в Алматы Кудайберген вместе с Арманом Джумагельдиевым организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти. Он также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки.