Карлсен уже не тот? Шахматист Алишер Сулейменов рассказал, что думает о своей победе

23-летний гроссмейстер из Павлодара Алишер Сулейменов в этом месяце стал самой обсуждаемой персоной в шахматном мире. После сенсационной победы над пятикратным чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном на открытом турнире Qatar Masters, Алишер не расслабляется и строит дальнейшие планы. По словам казахстанца, работать еще предстоит много, и он надеется войти в Топ-100 лучших шахматистов мира в ближайший год. О том, кто привел его в шахматы, прибыльное ли это дело и стоит ли казахстанцам отдавать своих детей в этот спорт, Алишер Сулейменов рассказал в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

Фото: instagram: alisher.suleymenov

- Алишер, кто был тем человеком, который вас направил в шахматы? Или может от самого исходило желание к этой игре?

- Я пришел в шахматы в 9 лет по желанию друга, он меня позвал, ну а я подумал, почему бы и нет. Однако, я считаю идеальный возраст для начала занятий шахматами примерно 6-7 лет. Если получится, раньше то еще лучше, но бывает у детей в более раннем возрасте восприимчивость не такая высокая. Я пришел в шахматы довольно поздно, но на самом деле научился играть уже в 6 лет. Но у меня не было такого большого желания, и насколько я помню в 6 лет пришел на шахматы по своей воле и тогда они меня не особо заинтересовали. В этом возрасте я умел играть, потому что часто видел, как отец с моим братом играют в шахматы и мне хотелось их обыграть. В итоге осознанно в этот спорт я пришел в 9 лет. При этом я достаточно быстро наверстал упущенное, за год-полтора выполнил все разряды, дошел до первого. Друг, кстати, который меня привел, долгое время играл, но потом бросил.

- Сейчас детей направляют сразу в несколько секций: творческих, спортивных, образовательных. Вы посещали, что-либо помимо шахмат и было ли рвение чем-то еще заниматься?

- Да, на самом деле я ходил в разные секции. До шахмат было тхеквондо, занимался я им довольно серьезно и даже хотел стать спортсменом, дошел до синего пояса. Ходил я с 5 до 7 лет и получалось довольно неплохо, но потом застудил шею и в итоге лежал в больнице примерно неделю. После этого так получилось, что интерес пропал к этому виду спорта. До шахмат я пробовал карате, но это было не долго, еще было джиу-джитсу и там у меня получилось тоже хорошо. Туда меня, кстати, привел тоже друг, но уже другой, который в последующем стал чемпионом Казахстана среди юношей, если не ошибаюсь. Когда я пришел в шахматы, я какое-то время занимался футболом, но тоже недолго. После того, как начал ходить на шахматы я практически ничем не занимался. В 15-16 лет я уже был мастером ФИДЕ.

- Вас так или иначе тянуло на соревновательные увлечения…

- Да, на самом деле результаты меня мотивировали больше, нежели какое-то творчество. Хотя творчество мне тоже было интересно всегда. Но именно спортивные состязания, поиск новых высот, жажда результата, все это притягивало.

- Насколько сильная шахматная школа в Павлодаре? Насколько недооценивают игроков из Казахстана в мире?

- Когда я сам начинал, тогда Павлодар являлся главным городом в Казахстане по шахматам, это были лучшие времена. Он был лучшим городом для шахмат. Соответственно поэтому павлодарские шахматисты в то время чаще всего добивались хороших результатов на чемпионатах Казахстана и международных турнирах. В основном юноши. Затем постепенно некоторые тренеры начали переезжать в другие города, и Павлодар утратил статус города №1 по шахматам. С тех времен так и не было расцвета шахмат. Астана и Алматы сильно опередили Павлодар, потому что там очень много школ, и много турниров проводится. По поводу мировой арены, я общаюсь со многими сильными иностранными шахматистами, и замечаю, к сожалению, что пока еще мужская сборная Казахстана не так серьезно воспринимается. Мы приблизительно в 50-ке мирового рейтинга. Но, конечно, женская казахстанская сборная всегда воспринималась очень серьезно, наши девушки всегда были в топе. Но я думаю, сейчас хорошие перспективы как у мужской, так и у женской команды.

Фото: instagram: alisher.suleymenov

- Если не говорить о победе над Магнусом Карлсеном, какие достижения в шахматах стали для вас запоминающимися и определяющими вас как профессионала?

- Я бы выделил победу над игроком сборной Испании. Мы играли на шахматной Олимпиаде в городе Ченнаи летом 2022 года. Там принимала участие и мужская и женская сборные Казахстана. Мужская сборная не являлась фаворитом турнира, мы были, по-моему, на 40-м месте в рейтинге. Но турнир для нас складывался довольно удачно. Мы встретились со сборной Испании, это было уже во второй половине турнира. Испанцы шли четвертыми в рейтинге на турнире. Средний рейтинг был значительно выше, чем у нашей команды. Партии на первой, третьей и четвертой досках завершились вничью, и осталась моя вторая доска.

Партия была очень длинная, но насыщенная, в итоге я ее выиграл. Пришлось потрудиться, потому что в один момент я допустил ошибку. Это был самый сильный соперник на тот момент, которого я когда-либо побеждал в классические шахматы. Он тогда был примерно 80-ым в мировом рейтинге, но на пике бывал и 30-ым. Если не брать победу над Магнусом, это было мое самое большое достижение.

- А победа над первым номером, что это значит для вас лично?

- Такие победы в первую очередь для того человека, кто сотворил такое чудо, должны его мотивировать на дальнейшие победы, что в моем случае и произошло. Я понял, что раз я могу обыграть Магнуса, то я могу обыграть абсолютно любого шахматиста на этой планете. Это, конечно, моя самая большая мотивация. По поводу рейтинговой системы хотел бы отметить, что рейтинговая система ФИДЕ имеет некоторые вопросы, в том плане, что Магнус потом проиграл еще одну партию. В принципе рейтинги у некоторых игроков занижены, у некоторых завышены, в этом плане есть проблемы. Это замечали многие, но изменения пока еще не внесли.

Победа над Магнусом немного сдвинула меня в рейтинге. Я 9 пунктов поднял за одну партию, но это по большому счету ничего не означает, потому что до Топ-100 пока еще довольно далеко.

- А как живут, зарабатывают шахматисты? Что на вершине рейтинга происходит?

- В первую очередь, если взять активного шахматиста, то он зарабатывает на турнирах, на призовых местах, и если его рейтинг хотя бы 2600 пунктов, то он получает премию, условия практически в каждом турнире такие: ему как правило оплачиваются авиабилеты и проживание с питанием. Он не несёт никаких финансовых затрат и может путешествовать по миру, при этом зарабатывать. Если условно рейтинг выше 2650 примерно, то шахматист попадает в Топ-100. Обычно, такие шахматисты получают не только полный прием на больших турнирах, но и гонорары, некоторую сумму в долларах, просто за участие. А вот если рейтинг 2700, то это уже Топ-30 мирового рейтинга. Таких шахматистов уже приглашают на закрытые турниры, а это обычно круговые турниры, где играют только шахматисты с данным рейтингом. Тут играют только сильнейшие клубы и соответственно эти турниры считаются почти элитными. Там уже совершенно другие призовые, другие деньги. Я бы так сказал, что игроки, входящие в Топ-10 являются миллионерами и живут просто играя. Некоторые из них действительно стремятся стать чемпионом мира, а некоторых просто устраивают такая жизнь.

- Шахматы прибыльное дело…

- Смотря с чем сравнивать, если сравнить с другими видами спорта как футбол, теннис то, конечно, там гораздо больше денег, нежели в шахматах. Но даже если не реализоваться, как шахматист в полной мере, не быть гроссмейстером, то все равно можно выйти на хороший заработок, открыв свою школу, давая частные уроки и так далее. Я 4 года учился в Москве и видел очень много шахматных любителей, которые преуспели в плане заработка, будучи не самыми сильными игроками.

- Вернёмся к победе над Магнусом Карлсеном, слабые моменты в игре вы видели, и готовились ли к схватке с шахматистом №1?

- Готовился только по шахматному, и психологически пытался быть готовым. Во время партии я замечал, когда он начал ошибаться, по его жестам было видно, что ему очень не нравится его позиция, и мне оставалась только не дрогнуть и довести партию до логического завершения.

- Для шахматного мира, что означает такая победа?

- Это является первым звоночком, того что в ближайшие 10-15 лет поменяется чемпион мира. Возраст 35 лет считается пиком в шахматах, а Магнусу уже 33, поэтому молодежь будет поддавливать. Бывает такое, что даже Карлсен играет плохо, это бывает крайне редко, но тем не менее. Он проиграл две партии на турнире, в матче пока никому не удавалось его обыгрывать, хоть он и не является действующим чемпионом мира, так как по своей воле решил отдать свой титул, не видя достойных конкурентов. Действительно так оно и есть и сейчас возможно только Фабиано Каруана из США (3-й номер мирового рейтинга - прим.авт) способен его обыграть.

- В Казахстане, в частности в Павлодаре, сейчас повсеместно развивают шахматы. Почти в каждой школе есть кружок по шахматам. Идет такое развитие. Какой вы совет можете дать родителям, которые думают, стоит ли отдавать ребенка в шахматы?

- Нужно обращать внимание на то, нравятся ли ребёнку шахматы. Действительно ли он вовлечен в этот процесс и жаждет играть. Бывает ребенку это не нравится, но его заставляют, и если есть талант, то возможно даже в таком случае он добьётся определенных результатов, например станет гроссмейстером. Поэтому в первую очередь нужно смотреть на желание ребёнка. Я считаю, что шахматами стоит заниматься. Даже если ребенок не станет шахматистом, в любом случае навыки шахмат ему помогут в других областях. Бывает что активные шахматисты, которых с детства поддерживали родители, которые с детства занимались шахматами, горели этим, не всегда становились по-настоящему сильным шахматистами. Но благодаря навыкам шахмат они смогли добиться хороших успехов в учебе и получить хорошую профессию и смогли открыть совою школу шахмат. В любом случае шахматами заниматься полезно.

- Развитие шахмат в Казахстане на должном уровне?

- Сейчас в Казахстане наилучшее развитие шахматной школы. В первую очередь благодаря новому президенту федерации шахмат Тимуру Турлову. У нас есть проект "Шахматы в школе" и множество шахматных школ открыто в Астане, Алматы и других городах Казахстана. Сейчас проводится много турниров в стране, в частности международных, поэтому я считаю, что это идеальное время для прогресса.