Какие вопросы больше всего волнуют предпринимателей, рассказали в НПП "Атамекен"

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В Астане прошёл X съезд национальный палаты предпринимателей "Атамекен". Представители казахстанского бизнеса обуждали вопросы налогового кодекса, логистического рынка и судебных реформ, передаёт BaigeNews.kz.

По словам председателя президиума НПП "Атамекен" Раимбека Баталова, для решения проблем бизнеса существует три уровня рабочих площадок.

"Первое - это уровень министерства, рабочих групп. Что не решается там, мы рассматриваем у вице-премьера Жамаубаева, практически на еженедельной основе. Вопросы, которые не решаются на уровне вице-премьера, выносим на уровень премьер-министра. У нас есть очень важная для бизнеса эффективная площадка - совет отечественных предпринимателей, где мы выносим исключительно отраслевые вопросы", - сказал он.

Глава национальной палаты отметил, что на повестке дня вопросы, которые ставит в своей предвыборной платформе Касым-Жомарт Токаев.

"Интересы малого и микро бизнеса, интересы среднего и крупного бизнеса. Здесь мы, как палата, очень серьёзно балансируем для того, чтобы не ущемлять интересы разного бизнеса. В этом заключается наша работа. Но есть конкретные вопросы, связанные с налоговыми режимами", - сказал Баталов.

Налоговое администрирование - вопрос, который касается всех предпринимателей, подчеркнул он. В связи с чем, была организована рабочая группа, которая собирает предложения со всех отраслевых комитетов из всех регионов.

"Все хотят стабильного налогового кодекса. Все хотят ясности в кодексе. Президент очень чётко поставил такую задачу. Потому что это важно для развития бизнеса. Это тема, которая касается всех, как и судебная реформа. Мы все сталкиваемся с судами. Это нормальный естественный процесс. Ну и проблема закупок касается большинства, закупки в сырьевом секторе, квази секторе, в госсекторе, в частном секторе", - добавил глава нацпалаты.

Кроме того, он отметил, что крайне важны вопросы от крестьян о субсидировании и о том, какие меры поддержки будут предоставлены им на следующий год.

"Представители малого и микро бизнеса приехали. Здесь большинство вопросов должны решаться на уровне акиматов. Палитра проблем очень широкая. Есть проблема транспортников, потому что многие производители жалуются на то, что сырьё и те комплектующие, которые идут из-за рубежа, например, из Китая, очень долго доставляют, месяцами. Есть вопросы внутри перевозок. У нас транзитные контейнера идут с высокой скоростью, например, 120 километров в час, а внутренние производители вынуждены свою продукцию отправлять со скоростью гораздо меньше, 100 километров в сутки. Это очень негативно влияет на устойчивость предприятий, на их обороты", - сказал Баталов.

На встрече президент ОЮЛ "Национальная ассоциация кооперативов и других форм экономических сообществ РК" Казыбек Шайх поднял вопрос развития агропромышленного сектора и обеспечения фермеров землёй.

Вермифермеры являются членами ассоциации. Их более 5000 человек. Они занимаются тем, что выращивают с помощью дождевых червей плодородный слой земли.

"Это очень большой экспортный потенциал. Это имеет синергетический эффект для всей отрасли сельского хозяйства. Потому что чем больше наши агрономы будут смещаться в сферу органических удобрений, тем дороже они смогут продавать свою продукцию за рубежом. Каждый квадратный метр с помощью органических удобрений будет давать больше пользы и обществу, и государству, и самому предпринимателю. Им нужно помочь. Им не нужна супер ценная земля, нужна просто земля. Потому что они там заселяют червей и облагораживают", - объяснил он.

Председатель Союза химической промышленности Олег Пак рассказал о нерешённых вопросах в отрасли - это доступ к сырью, финансовым ресурсам и рынкам сбыта.

"70 процентов реализуемой продукции химической отрасли - это регулируемые рынки, такие, как госзакупки, закупки квази госсектора. В рамках структуры национальной палаты создана рабочая группа, куда вошли все союзы химической промышленности. Мы хотим, чтобы фонд развития промышленности предоставлял большой спектр финансирования. Нам нужны дешёвые, доступные кредиты - два-три процента. По нашему анализу, основное оборудование химической отрасли сильно изношено. Поэтому здесь очень сложно реформировать", - отметил Олег Пак.

Он заявил, что в химической отрасли страны отсутствуют базовые производства.

"Большая часть сырья для производства привозится из других стран, а у нас происходят только конечные процессы. Нам нужно создавать базовые производства. И здесь роль фонда "Самрук Казына" была бы решающей", - сказал он.

Также на съезде подняли вопросы взаимодействия госструктур с индустрией креативной экономики.