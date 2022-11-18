Как политическая модернизация отразится на деятельности Генпрокуратуры в Казахстане

По инициативе президента в Казахстане проводится масштабная политическая и социально-экономическая модернизация. Заместитель генерального прокурора РК Улан Байжанов рассказал, какие новшества произошли в работе надзорного органа, передаёт BaigeNews.kz.

"Цель модернизации – упрочить гарантии защиты прав и свобод человека, обеспечить людям достойную жизнь и построить справедливое общество", - заявил спикер.

Основные направления реформ президент страны определил в Послании народу "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации". Они направлены на формирование новой модели взаимодействия власти и народа, а также открывают путь для участия граждан в управлении государством.

"Изменения коснулись и прокуратуры – эффективного инструмента реализации полномочий Президента Казахстана – гаранта по защите прав и свобод человека и гражданина, важнейшего звена правозащитной системы страны. Генеральной прокуратурой разработан Конституционный закон "О прокуратуре", который одобрен депутатами обеих палат парламента, и 5 ноября подписан Главой государства. Впервые в истории страны деятельность прокуратуры будет регулироваться Конституционным законом, что, безусловно, усилит статус надзорного органа", - сказал Байжанов.

В иерархии нормативных правовых актов конституционный закон уступает только Конституции, при возникновении противоречий с другими кодексами и законами будут применяться нормы конституционного закона. Это гарантирует оперативную реализацию задач, поставленных Главой государства перед прокуратурой.

"В Конституционном законе компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры выстроены с учётом происходящих в государстве трансформаций. Следуя принципу "слышащего государства" дополнены основания рассмотрения прокурорами обращений (по поручениям генерального прокурора, а также в целях предотвращения угрозы конституционному строю). Это расширит возможности граждан и бизнеса использовать правозащитную роль прокуратуры. В стране создан Конституционный суд, с 1 января 2023 года граждане могут напрямую обращаться туда на предмет соответствия Конституции нормативных правовых актов. Генеральный прокурор тоже наделён таким правом и с учётом широкого спектра вопросов, охватываемых надзорной деятельностью прокуроров, это значительно усиливает конституционный механизм защиты прав и свобод человека", - пояснил прокурор.

В этих же целях предусмотрены нормы о взаимодействии прокуратуры с Уполномоченным по правам человека и оказании содействия его деятельности.

Право генерального прокурора обращаться в Верховный суд о даче разъяснения по вопросам судебной практики позволит судам выносить одинаковые решения по похожим делам, что отвечает общей идее справедливости, провозглашенной главой государства.

"В целях обеспечения социальной справедливости президентом Казахстана также поставлена задача по возврату финансовых средств, незаконно выведенных из страны и выявлению монопольной концентрации экономических ресурсов, полученных незаконным путём, и их возврат государству. Для их достижения указом президента образована Межведомственная комиссия по вопросам незаконной концентрации экономических ресурсов, которую возглавляет генеральный прокурор. Уже сейчас в результате работы комиссии государству возмещён ущерб и возвращены активы на сумму свыше 630 миллиардов тенге. Из стран дальнего зарубежья возвращено порядка 400 миллионов долларов. Эта работа ведётся взвешенно и только в рамках требований закона, не допуская вмешательства и давления на добросовестный бизнес", - отметил спикер.

Конституционный закон также возложил на прокуратуру осуществление высшего надзора за законностью соблюдения международных обязательств Казахстана.