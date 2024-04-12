Как открытия молодой ученой из Казахстана могут помочь в лечении болезни Паркинсона

Сегодня в Казахстане отмечают профессиональный праздник – День работников науки. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с докторантом Школы естественных, социальных и гуманитарных наук Nazarbayev University Айжан Ахмади. В научной карьере молодого учёного уже имеется масштабное открытие, аналогов которому нет во всём мире, и из-за которого могут переписать книги по биологии. Как проходят будни исследователя, что мотивирует его на новые открытия и какую поддержку получает от государства, читайте в нашем интервью.

- Нам известно, что вы совершили прорыв в науке, который в будущем попадёт в учебники по биологии. Расскажите подробнее, что это за открытие, как вам пришла идея, и кто помогал в её осуществлении?

- У моего руководителя, ассистент-профессора NU Дархана Утепбергенова, который на протяжении 20 лет работал в ведущих университетах мира, были кое-какие наработки, которые он предложил мне продолжить во время моей докторантуры. Мы изучали функцию одного белка. Там есть что изучать. До сих пор непонятна его функция. Ещё 20 лет назад европейские учёные обнаружили, что у некоторых пациентов с болезнью Паркинсона белок DJ-1 был мутирован. Это означает, что этот белок имеет большое значение для развития этой болезни. Хотя десятки лабораторий изучают это, до сих пор непонятно влияние белка на эту болезнь. Учёные так и не нашли однозначного ответа, потеря какой функции DJ-1 привела бы к возникновению болезни Паркинсона. Он эволюционно во всех тканях у нас есть, особенно в мозге. Во время изучения мы наткнулись на большое исследование европейских ученых. У них была своя гипотеза по поводу белка. Мы начали "копать" в эту сторону. Каждый день делали эксперименты. В итоге мы подтвердили их гипотезу. Мы смогли доказать, что у этого белка есть новая функция. Значимость наших исследований заключается в том, что мы сумели синтезировать этот токсичный побочный продукт и подтвердить новую функцию DJ-1. Раньше было известно, что у белка есть функция, которая является защитником клеток мозга. Когда её нет, болезнь Паркинсона развивается быстрее. Мы доказали, что она там у людей в 10 тысяч раз лучше. На химическом, биологическом языке цифры ошеломляющие. Понимание роли белка DJ-1 в защите биомолекул не только приведёт к созданию новых методов лечения болезни Паркинсона в будущем, но и поможет объяснить процесс старения клеток. Теперь во всём мире в изучении белка все начнут изучать именно ту функцию, которую мы доказали. Это открытие, мы уверенны, попадёт во все учебники биологии в будущем.

Фото Айжан Ахмади.

Ну и самое главное, из-за чего, по сути, мы всё это затеяли, теперь наше исследование можно использовать для разработки лекарств от болезни Паркинсона. В будущем, может, через 20 лет, основываясь на наших данных, будут разработаны какие-то препараты от болезни Паркинсона. Сейчас эта болезнь лечится только симптоматически. Кроме того, этого белка много в раковых клетках, что также говорит о том, что есть шанс на создание лекарств от рака.

В основном всю работу мы делали с магистрантом Школы медицины NU Адильханом Ескендир под руководством нашего руководителя. Также нам помогали другие студенты. Но я являюсь первым автором.

Мы боялись, что кто-то ещё догадается провести такое же исследование, но никто раньше нас не выпустил такие данные. Нам повезло, что у нашего руководителя такой опыт. Он говорит: "Я столько лет проработал в топовых институтах мира, но мне до сих пор не верится, что свою лучшую работу я сделал в Казахстане".

- Ваше исследование опубликовано в журнале Nature Communications, который входит в Топ-3 всех биохимических журналов мира. Безусловно, это было непросто. Расскажите об этом.

- Да, действительно, мы смогли первыми опубликоваться за всю независимость Казахстана в таком крутом издательстве, как Nature Communications. Публикация в этом журнале – это большое достижение и довольно сложный процесс. Нам нужно было сначала получить одобрение редактора журнала на публикацию, второе – разрешение экспертов, которые не всегда и не ко всем авторам лояльны. Мы подчеркнули в своей статье, что для одного эксперимента у нас не было суперсовременного оборудования. Они сказали: хорошо, но попросили нас сделать ещё пару экспериментов. Мы провели их, только тогда они убедились в достоверности нашего исследования и дали добро на публикацию статьи в журнале. На все эти процедуры ушло почти 8 месяцев.

- Почему вы решили пойти в науку?

- Я училась по Болашаку в Великобритании. Когда я вернулась отрабатывать свой грант, я устроилась на работу по своей специальности в университет. Когда начала работать в сфере науки, поняла, что это очень интересно и увлекательно. И решила, что это моё.

- Что вам интересно как учёному сейчас?

- Мне интересно изучать причины болезней, их развитие, как они влияют на организм. Интересны болезни Паркинсона, Альцгеймера, раковые заболевания. Я хочу внести свой вклад в поиск исцеления от этих страшных болезней.

- Сколько нужно времени, чтобы разработка учёного начала внедряться в жизнь?

- В сфере фундаментальной науки потребуется минимум 3-4 года для того, чтобы сделать какое-то хорошее исследование. Наши исследования велись примерно два года. Но это были очень интенсивные работы. Приходилось на выходных работать. Мы, биологи, работаем с клеточными культурами. Они у нас растут неделю. Один эксперимент может занять два месяца. Потом ты их анализируешь, это третий месяц. Четвёртый месяц ты будешь это всё прописывать. Поэтому это занимает очень много времени. Этим мне и нравится работа учёного. Потому что ты сам хозяин своего времени. Сам распределяешь свой рабочий график. У тебя есть цель, но ты сам решаешь, каким путём к ней идти. Ты сам регулируешь свой рабочий график: можешь вечером сделать, можешь на выходных. То есть не зависишь от твёрдого графика, от других людей.

- Как выглядит рабочая рутина учёного? Что вы делаете каждый день?

- Обычно с утра прихожу на работу, расписываю план эксперимента: что, где, какие реагенты растворить, что приготовить. Это всё планируется на бумаге. Потом иду в лабораторию и провожу подготовку. Только подготовка занимает пару часов. Реагенты нужно достать из холодильника, разморозить. Надо всё рассчитать, когда и какой реагент вытащить, в какой температуре его разморозить. Есть оборудование, которое нужно за час включить.

На сам эксперимент уходит полдня, примерно. Получается, если с обеда начинаю эксперимент, то часов в 10, иногда в 11-12 ночи заканчиваю его. Иногда эти эксперименты можно разделить на два дня.

Мы не сидим каждый день в лабораториях. Это было бы морально тяжело.

Я бы сказала, 30% мы проводим в лабораториях. Остальное время мы должны проводить за чтением литературы. Мы должны быть в курсе, что происходит в мире науки, кто что сделал.

- Что вас мотивирует заниматься наукой?

- Наверное, такие моменты, когда результаты исследований совпадают с поставленными задачами. Наука не однообразна, постоянно что-то новое делаем.

- Часто сталкиваетесь со стереотипами, что наука – это скучно? Как общество воспринимает вашу профессию?

- Да, общество думает, что мы в лабораториях выращиваем какие-то бактерии, что-то мешаем в пробирках. Иногда мне кажется, что даже мои родственники не до конца понимают, чем я занимаюсь. Я, конечно, рассказываю простыми словами о своих открытиях. Но в целом, конечно, они не понимают. Но этого и не надо. У нас есть свой круг общения, где тебя и поддержат, и выслушают, и мотивацию дадут. В основном мы общаемся с учёными. Учёного поймёт только учёный.

- После окончания докторантуры вы продолжите заниматься наукой или уйдёте в производство?

- Уже другого пути нет, наверное. В будущем я планирую продолжать научную деятельность. У учёного два пути. Первый - остаться в Академии наук, работать в университете, преподавать, проводить постоянно исследования. Второй путь – уйти в индустрию. В Казахстане индустрия не настолько развита, чтобы содержать своих учёных. Но за рубежом очень много перспективных биотехнологических и фармакологических компаний. Учёные за рубежом стараются уйти в индустрию, потому что там очень высокооплачиваемый труд, а работа в науке, наоборот, малооплачиваемая. В ней остаются только энтузиасты.

- А как с этим у нас? Какие есть сегодня возможности у молодых учёных в Казахстане?

- У нас в стране очень много хороших возможностей для молодых учёных. Есть грант "Молодой учёный". Можно туда падать заявление, выиграть грант и проводить свои исследования. Если получится, то я бы хотела делать это на базе NU. Потому что здесь всё-таки оснащение позволяет такие исследования проводить. Сама я ещё не получала гранты от государства. Потому что мне нужна степень, чтобы подать на эти гранты. Но в целом, сейчас в Казахстане хорошо поддерживают молодых ученых. Даже создали молодое крыло при Академии наук.

- Каким должен быть учёный?

- Он должен быть жадным на знания, постоянно развиваться, много читать, быть в курсе всех основных трендов в науке, уметь выступать, быть готовым работать постоянно. Трудолюбие – это главное в науке. Ещё нужно быть готовым к плохим результатам. Из тысячи экспериментов только один может быть удачным.

- Спасибо за интервью!