Как голосовали казахстанцы за рубежом

При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах были образованы 77 участковых избирательных комиссий общим количеством избирателей 12 016 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Избирательные участки были открыты в Японии, Китае, Малайзии, Индонезии, Бразилии, Саудовской Аравии, Монголии, а также России, Армении, Грузии, Бразилии, Кыргызстане, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Так, в Анкаре и Баку наблюдалась высокая активность избирателей

Вот так выглядел участок для голосования в городе Бразилиа

А буквально час назад открылся последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско. Там голосование завершится 20 марта в 09:00 по времени Астаны. Это связано с разницей в часовых поясах.