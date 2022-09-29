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  • Как будут контролировать доходы от сдачи квартир внаём, рассказали в Минфине
espanarusa.com Сегодня, 17:03
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Фото: espanarusa.com

Как будут контролировать доходы от сдачи квартир внаём, рассказали в Минфине

Ержан Биржанов, вице-министр финансов РК ответил, как будут контролировать доходы от сдачи квартир внаём, сообщает BaigeNews.kz.

Ержан Биржанов рассказал, что для сдачи в аренду жилья в законодательстве Казахстана существует несколько вариантов.

Первый - зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Таких ИП более 84 тысяч по стране, которые работают через  упрощенную декларацию и патент.

Второй режим - это плата через единый совокупный платёж. Здесь нет необходимости регистрироваться в качестве ИП. Единственное требование - чтобы арендодатель до начала отчетного месяца заплатил 1 МРП, если он сдаёт квартиру в областных центрах, в крупных городах, а если это районный уровень  - 0,5 МРП.

Таких лиц более 120 тысяч, которые платят единый совокупный платёж.

Третий режим предусмотрен для военнослужащих, госслужащих, когда их доход от сдачи в аренду жилья приравнивается к имущественному доходу. Они могут декларировать этот доход по истечении года и уплачивать 10% от суммы аренды. Допустим, если он сдал в течение года на два миллиона, он указывает в декларации эту сумму и выплачивает 200 тысяч налога.

Таких арендодателей, которые через декларацию отразили доход за 2021 год, - около 200 тысяч физических лиц по Казахстану.

"Но на протяжении текущего года в связи с мораторием мы проверки (арендных квартир) не делали, но сейчас есть договоренности с МВД в рамках проверки миграционного законодательства. Они получают все данные, кто прибыл, в какую квартиру, кто владелец квартиры, какая сумма аренды. Мы эти данные получаем на региональном уровне и передаём нашим департаментам госдоходов по областям, уже они эту информацию обрабатывают и в дальнейшем, в рамках камерального контроля, выставляют уведомление либо извещение о лицах, что они получили доход или получают, и им необходимо задекларировать эти суммы и уплатить налоги, рассказал вице-министр финансов РК.

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Данира Искакова Журналист
Сегодня, 17:03
227
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