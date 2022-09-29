Как будут контролировать доходы от сдачи квартир внаём, рассказали в Минфине

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Ержан Биржанов, вице-министр финансов РК ответил, как будут контролировать доходы от сдачи квартир внаём, сообщает BaigeNews.kz.

Ержан Биржанов рассказал, что для сдачи в аренду жилья в законодательстве Казахстана существует несколько вариантов.

Первый - зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Таких ИП более 84 тысяч по стране, которые работают через упрощенную декларацию и патент.

Второй режим - это плата через единый совокупный платёж. Здесь нет необходимости регистрироваться в качестве ИП. Единственное требование - чтобы арендодатель до начала отчетного месяца заплатил 1 МРП, если он сдаёт квартиру в областных центрах, в крупных городах, а если это районный уровень - 0,5 МРП.

Таких лиц более 120 тысяч, которые платят единый совокупный платёж.

Третий режим предусмотрен для военнослужащих, госслужащих, когда их доход от сдачи в аренду жилья приравнивается к имущественному доходу. Они могут декларировать этот доход по истечении года и уплачивать 10% от суммы аренды. Допустим, если он сдал в течение года на два миллиона, он указывает в декларации эту сумму и выплачивает 200 тысяч налога.

Таких арендодателей, которые через декларацию отразили доход за 2021 год, - около 200 тысяч физических лиц по Казахстану.