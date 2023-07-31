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  • Кадровый кризис в полиции: увольняться из ОВД по собственному желанию стали реже
polisia.kz Сегодня, 13:05
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Сегодня, 13:05
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Фото: polisia.kz

Кадровый кризис в полиции: увольняться из ОВД по собственному желанию стали реже

О том, что работа в органах внутренних дел стала привлекательнее заявил на брифинге в Астане заместитель начальника департамента кадровой политики МВД Шынгыс Алекешев, передаёт BaigeNews.kz.

Он сообщил, что благодаря пересмотру кадровой политики министерством и принятым мерам значительно улучшился морально-психологический климат в коллективах ОВД. Это подтверждают опросы, согласно которым, 89 процентов сотрудников удовлетворены условиями труда и оценивают свою психологическую и боевую готовность на высоком уровне.

"Повысилась привлекательность полицейской службы. В 1,5 раза увеличилось количество принятых на службу в полицию. Текучесть кадров уменьшилась на 20 процентов. В том числе на четверть сократилось число уволенных по собственному желанию", — сказал он.

Ранее Алекешев сообщил, что с этого года в Казахстане запретили вызывать полицейских из отпуска без крайней необходимости.

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Сегодня, 13:05
120
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