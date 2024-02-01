Кадровые перестановки произошли в АО "КазМунайГаз"

Заместитель председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов с 30 января 2024 года покинул свой пост. На эту должность назначен Нурсейит Союнов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО НК "КазМунайГаз".

Как отметили в нацкомпании, он также завершил свою работу в должности директора Представительства АО НК "КазМунайГаз" в Актау.

Председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев поблагодарил Д.Хасанова за добросовестный труд и большой вклад в развитие компании. Д.Хасанов на протяжении многих лет проработал на различных руководящих должностях в КМГ. В качестве заместителя председателя Правления КМГ он курировал блок разведки и добычи нефти.

Заместителем председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" назначен Нурсейит Союнов — с одновременным возложением обязанностей директора представительства АО НК "КазМунайГаз" в Актау.

Ранее Н.Союнов занимал должность генерального директора АО "Каражанбасмунай". В разные годы он также работал на руководящих позициях в АО "Озенмунайгаз", АО "РД "КазМунайГаз", ТОО "Озенмунайсервис", ТОО "Урал Ойл энд Газ". Трудовую деятельность начал в 2001 году оператором АО "Озенмунайгаз".