К шести годам лишения свободы приговорили наркозакладчицу в Шымкенте

29-летнюю “кладвумен” задержали с поличным сотрудники управления полиции Туранского района города Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Шесть разовых доз “синтетики” обнаружили полицейские в сумке наркозакладчицы. Еще две она успела спрятать в потайных местах.

"Девушка находилась в состоянии наркотического опьянения. Выяснилось, что рулон с наркосвертками девушка забрала из тайника в Таразе для распространения их на территории Шымкента.



Со слов задержанной, закладчицей она решила стать с целью не только заработать, но и, чтобы оставлять часть наркотиков себе, поскольку давно употребляет их", - сообщили в полиции.

В отношении нее сотрудники полиции зарегистрировали уголовное дело по статье 297 УК РК. Судом гражданка признана виновной в совершении особо тяжкого преступления, связанного со сбытом наркотических веществ, и приговорена к 6 годам лишения свободы.