Из застрявшего в реке трактора спасли мужчину в области Абай

В районе Аксуат области Абай при переправе через реку застрял трактор, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, спасатели при помощи техники высокой проходимости КУНГ вытянули застрявший в реке трактор и спасли 42-летнего мужчину. В медицинской помощи он не нуждался.

В спасательной операции от ДЧС области Абай было задействовано 6 человек и 1 единица техники.