Из застрявшего в реке трактора спасли мужчину в области Абай
Сегодня, 10:41
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Сегодня, 10:41Сегодня, 10:41
128Фото: ДСЧ области Абай
В районе Аксуат области Абай при переправе через реку застрял трактор, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, спасатели при помощи техники высокой проходимости КУНГ вытянули застрявший в реке трактор и спасли 42-летнего мужчину. В медицинской помощи он не нуждался.
В спасательной операции от ДЧС области Абай было задействовано 6 человек и 1 единица техники.
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