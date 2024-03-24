  • 24 Марта, 12:12
  • BAIGENEWS

Из застрявшего в реке трактора спасли мужчину в области Абай

Сегодня, 10:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДСЧ области Абай Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41
128
Фото: ДСЧ области Абай

В районе Аксуат области Абай при переправе через реку застрял трактор, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, спасатели при помощи техники высокой проходимости КУНГ вытянули застрявший в реке трактор и спасли 42-летнего мужчину. В медицинской помощи он не нуждался.

В спасательной операции от ДЧС области Абай было задействовано 6 человек и 1 единица техники.

Самое читаемое

Наверх