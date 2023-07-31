Из-за окрасившейся в молочный цвет реки в отношении "Казцинка" начали проверку

Фото: Минэкологии

Эксперты выяснили, что на рельеф местности пролилась пульпа и попала в реку Филиповка, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов РК.

Был осуществлён комиссионный выезд с участием представителей департамента экологии, рыбной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, акимата Риддера РГОК ТОО "Казцинк".

"Загрязнение реки произошло в результате прорыва пульпопровода на хвостохранилище риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО "Казцинк", в результате которого на рельеф местности пролилась пульпа и попала в реку. Сотрудники департамента экологии отобрали пробы воды (500 метров выше источника и в 500 метрах ниже источника загрязнения), химический анализ которых в настоящее время определяется", - сообщили в ведомстве.

Для ликвидации дальнейшего загрязнения ТОО "Казцинк" провело работы по опорожнению пульпопроводов. Загрязнённый земельный участок собран техникой и размещён на действующем хвостохранилище.

"По данному факту департаментом экологии открыта внеплановая проверка в отношении ТОО "Казцинк".

По результатам химических анализов и оценки экологического ущерба, нанесенного водному объекту и рыбным ресурсам, будет рассмотрен вопрос направления материалов проверки в органы полиции для возбуждения уголовного дела.

Напомним, что 27 июля в социальных сетях появилось видео, на котором видно загрязнение реки Филиповка в Восточно-Казахстанской области. Вода в водоёме приобрела молочный оттенок.