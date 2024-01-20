Из-за непогоды закрыты трассы в трёх областях Казахстана

"КазАвтоЖол" ввёл ограничения для всех видов транспорта на четырёх участках автодорог республиканского значения в трёх областях страны, передаёт BaigeNews.kz

По состоянию на 10:00 20 января, движение ограничено на одном участке в Жамбылской области и Жетысу, а также на двух участках в ЗКО.

Жамбылская область

"Алматы-Ташкент-Термез", 159-238 км, участок от села Кенен до села Кайнар. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.

Причиной для ограничений стали дождь со снегом, ветер, туман и плохая видимость.

Область Жетысу

"Ушарал-Достык", 84-184 км, участок от станции Коктума до станции Достык.

Движение на трассе ограничено из-за тумана и плохой видимости.

Западно-Казахстанская область

"Уральск-Таскала-граница РФ", 4-104 км, участок от Уральск до границы с РФ. Трасса закрыта из-за сильного ветра, метели и ограничения видимости.

"Самара-Шымкент", 195-246 км, участок от границы с РФ до Уральска. Движение ограничено в связи с ухудшением погодных условий в Российской Федерации.

К этому часу на автодорогах республиканского значения для проведения работы по зимнему содержанию задействовано 373 единиц специальной техники и 636 человек.