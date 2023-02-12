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  • Из-за метели закрыты трассы в Жамбылской и Туркестанской областях
smi24.kz Сегодня, 11:51
115
Сегодня, 11:51
115
Фото: smi24.kz

Из-за метели закрыты трассы в Жамбылской и Туркестанской областях

В двух регионах Казахстана из-за метели и плохой видимости закрыты два участка дорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 11:40 12 февраля для всех видов транспорта движение ограничено: 

  • в Жамбылской области, на 534-593 километре участка трассы "Алматы-Ташкент-Термез", от Айша-Биби до границы Туркестанской области; 
  • в Туркестанской области, на 593-632 километре участка трассы "Алматы-Ташкент-Термез", от границы Жамбылской области до села Машат.

Напомним, ранее синоптики "Казгидромета" сообщили, что на большей части страны ожидаются снег с метелью,

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#закрытие трасс #метель #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:51
115
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