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Сегодня, 11:51
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115Фото: smi24.kz
Из-за метели закрыты трассы в Жамбылской и Туркестанской областях
В двух регионах Казахстана из-за метели и плохой видимости закрыты два участка дорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".
"По состоянию на 11:40 12 февраля для всех видов транспорта движение ограничено:
- в Жамбылской области, на 534-593 километре участка трассы "Алматы-Ташкент-Термез", от Айша-Биби до границы Туркестанской области;
- в Туркестанской области, на 593-632 километре участка трассы "Алматы-Ташкент-Термез", от границы Жамбылской области до села Машат.
Напомним, ранее синоптики "Казгидромета" сообщили, что на большей части страны ожидаются снег с метелью,
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